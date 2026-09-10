Los reclutadores están empezando a echar de menos algo en las entrevistas de trabajo: la falta de compromiso con el puesto

Tal y como explicaba el experto en carreras laborales de LinkedIn, Andrew McCaskill, los procesos de selección de personal se han convertido en una obra de teatro en el que cada personaje debe interpretar su papel para convencer a su interlocutor.

Por si no fuera lo suficientemente complicado ya, además, se ha unido la IA a ese proceso.

De la misma forma que se debe adaptar el currículum para que responda al perfil de la oferta de trabajo a la que se postula, las entrevistas con los reclutadores requieren un trabajo previo para convencerles de que se encuentran ante la persona adecuada para cubrir la vacante.

Prepararse una entrevista de trabajo

Adriane Schwager, es CEO y cofundadora de GrowthAssistant, una empresa de reclutamiento de personal. La directiva cuenta con más de 20 años de experiencia en reclutamiento de personas para todo tipo de perfiles y compartió en una entrevista para CNBC su mejor consejo para candidatos: llegar preparado.

Según explicaba Schwager, en los últimos años ha notado una disminución en el nivel de preparación de los candidatos de cara a los procesos de selección de personal.

Investigar sobre la empresa

La reclutadora asegura que la entrevista de trabajo es el momento perfecto para demostrar interés por el puesto al que estás postulando. No solo porque necesitas el empleo o por el salario, sino porque el puesto se alinea con los valores de la empresa.

Un error común que la experta ha observado en su trabajo en recursos humanos es que muchos candidatos no investigan lo que hace la empresa antes de acudir a la entrevista.

"De hecho, estoy sorprendida de la cantidad de veces que la gente no hace sus deberes. Aquí hay algo muy básico que veo que los candidatos no están haciendo, que es [entender]: ¿Qué hace la empresa que te está entrevistando?", asegura la reclutadora.

Schwager señala que es algo que solía recordar a los estudiantes universitarios que se presentaban a sus primeras entrevistas, pero cada vez se encuentra con más perfiles experimentados que ni siquiera se molestan en conocer mínimamente a qué se dedica la empresa en la que quiere entrar a trabajar.

Muestra interés desde el principio

Conocer a tu interlocutor en una entrevista laboral no requiere un gran esfuerzo y aporta una ventaja importante: denota un interés real por el puesto.

Schwager destaca que es positivo cuando, de forma natural, un candidato menciona algo sobre alguna publicación en el perfil de LinkedIn o X de la empresa durante el transcurso de la entrevista.

Esto demuestra que el candidato ha tenido el interés de navegar por los perfiles de la empresa y conocer su situación, dando pie a que la conversación ya comience de manera favorable a sus intereses, cambiando la predisposición del entrevistador.

Si tienes mucho interés, apunta alto

Por otro lado, la experta sugiere no conformarse únicamente con los canales de contratación establecidos, sino que, si realmente te interesa el puesto, comunicarse con los superiores para mostrar interés por él.

Schwager asegura que algunas de sus contrataciones más sólidas han sido a personas que la contactaron directamente por redes sociales, mostrando un gran interés y conocimiento sobre la empresa. Estos candidatos tienden a estar más comprometidos y enfocados en el proceso de contratación.

Las empresas buscan compromiso

Según datos del informe State of the Global Workplace 2026 elaborado por Gallup, el compromiso global de los empleados con sus empresas se sitúa en el 20%, la cifra histórica más baja desde 2020.

Esa falta de compromiso deriva en un descenso en la motivación y, con ella, se arrastra la productividad. El informe calcula que, en total, esa falta de compromiso ocasiona unas pérdidas estimadas en 10 billones de dólares al año.

Por ese motivo, las empresas están priorizando el compromiso de sus nuevos empleados por encima de otros factores. Mostrar ese compromiso durante el proceso de selección da a los candidatos algunos puntos extra en su elección.





Una versión anterior de este artículo se publicó en septiembre de 2025.

En Xataka | "Soy muy perfeccionista": la respuesta que los reclutadores ya no quieren ni oír en entrevistas de trabajo

Imagen | Unsplash (Vitaly Gariev)



