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Con el mejor procesador Android, 185 Hz y hasta altavoz Bose: el POCO F9 Pro de Xiaomi tiene descuentazo de lanzamiento

Usando el código 'DTOF9' en la tienda oficial de Xiaomi, el móvil se queda a un precio brutal.

Poco F9 Pro Portada
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Juan Lorente

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Los nuevos POCO F9 Pro y Ultra han reafirmado que esta línea de Xiaomi está ahora más cerca de los teléfonos de gama alta, tanto en prestaciones como en precio. Ahora bien, como ya es costumbre, ambos dispositivos han llegado a las tiendas con una promo de lanzamiento bastante agresiva que les coloca un buen descuento: el POCO F9 Pro parte de los 629,99 euros en la tienda oficial de Xiaomi usando el código 'DTOF9'

Como alternativa, lo tienes en Amazon por 739,90 euros y, además, nos llevamos 50 euros para gastar en Amazon en una futura compra. Eso sí, solo hasta el 21 de septiembre.

POCO F9 Pro, Smartphone 12+256, Negro, batería de 6330mAh, carga de 100 W

POCO F9 Pro, Smartphone 12+256, Negro, batería de 6330mAh, carga de 100 W

PVP en Xiaomi (con cupón) — 629,99 Amazon — 739,90
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Con el mejor procesador Android y más de 6.300 mAh de batería

Poco F9 Pro Pivot 2

El PVP de este dispositivo de Xiaomi es de 899,90 euros, por lo que actualmente podemos aprovechar un descuento de casi 270 euros. Lo cierto es que es una muy buena oportunidad para renovar móvil y llevarnos un dispositivo que monta en su interior el mejor procesador Android que hay en la actualidad.

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El POCO F9 Pro tiene en sus tripas el Snapdragon 8 Elite Gen 5 acompañado de 12 GB de memoria RAM LPDDR5X, por lo que podemos esperar de él un rendimiento sobresaliente. Esta configuración viene con 256 GB de almacenamiento, aunque podemos utilizar el mismo descuento para la configuración con 512 GB.

Más allá de la potencia, lo cierto es que es un gran móvil si te gusta jugar, especialmente gracias a los 185 Hz de su pantalla. Su batería, que llega hasta los 6.330 mAh, tiene carga rápida de 100 W por cable (e inalámbrica de 50 W) y cuenta con un sistema de triple cámara donde destaca su sensor principal de 200 megapíxeles y su cámara telefoto que cuenta con zoom óptico 2,5x.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Poco f9 pro

 LO MEJOR

  • Su promo de lanzamiento: Tienen un buen descuento de casi 270 euros en la tienda oficial, lo que no está nada mal.
  • Potente y perfecto para jugar: Su configuración de procesador, memoria RAM y pantalla hacen que sea un móvil ideal para videojuegos.
  • Batería y carga rápida: Tiene una batería de más de 6.300 mAh con carga rápida de 100 W por cable. Ideal si buscas un móvil con buena autonomía.

❌ LO PEOR

  • El bloatware de Xiaomi: HyperOS es un buen sistema operativo, pero suele pecar de un exceso de bloatware.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android potente, con una pantalla que tenga una gran tasa de refresco y quieres aprovechar su promo de lanzamiento.

⛔ NO LO COMPRES SI...Prefieres gastar menos e ir directamente a por el POCO F8 Pro, modelo muy interesante que ahora podemos conseguir por menos de 500 euros.
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