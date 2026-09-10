Mark Zuckerberg fichó a un experto en IA por un salario de 1.500 millones de dólares en seis años: le ha durado 11 meses

El dinero no siempre compra la lealtad, ni siquiera cuando se materializa en un contrato laboral con un salario de miles de millones de dólares. Las grandes empresas llevan décadas pagando fortunas para arrebatar a un rival su empleado estrella. La cifra de fracasos en esa práctica es casi tan larga como la de millones de dólares se han esfumado en sus fichajes.

El último nombre de esa lista es un auténtico desconocido para la mayoría: Andrew Tulloch. Mark Zuckerberg le ofreció un salario de 1.500 millones de dólares para tenerlo en Meta durante seis años. Según revelaba The Wall Street Journal, su fichaje estrella solo ha aguantado 11 meses.

El exempleado de Meta que dio calabazas a Zuckerberg. Andrew Tulloch es un ingeniero australiano que pasó 11 años en la plantilla de Facebook, donde alcanzó uno de los puestos técnicos más altos de la empresa. En 2016, el presidente de OpenAI, Greg Brockman, intentó ficharlo cuando la empresa aún era pequeña. En aquellos años, Tulloch ya ganaba 800.000 dólares al año en Facebook, mientras que la oferta de OpenAI solo llegaba a unos 300.000 dólares anuales. La diferencia económica era demasiado grande y Tulloch se quedó en Meta.

En 2023, con ChatGPT a pleno rendimiento, la situación de OpenAI era totalmente distinta, por lo que Tulloch accedió a abandonar Meta para sumarse a la plantilla de OpenAI. En 2025, cofundó Thinking Machines Lab junto a Mira Murati, la ex jefa de tecnología de OpenAI.

Una oferta de mil millones que Meta negó. Tres años después de la salida de Tulloch de Meta, Zuckerberg entró en modo fundador para ganar la carrera de la IA. Primero quiso comprar Thinking Machines Lab por 1.000 millones de dólares. Cuando Murati se negó a vender, el fundador de Meta fue a por su gente. Contactó con decenas de empleados de la startup. Tulloch era el objetivo principal.

Según informó el Wall Street Journal, el paquete llegaba a 1.500 millones de dólares en seis años. Meta lo negó todo. Su portavoz, Andy Stone, calificó la descripción de la oferta de "imprecisa y ridícula".

De vuelta a Meta, y otra vez fuera. De entrada, Tulloch rechazó la oferta de su anterior compañía, pero dos meses más tarde cambió de idea y se unió al proyecto de superinteligencia que lideran Zuckerberg y Alexandr Wang. Once meses después, Tulloch ha avisado a sus compañeros de que se iba y su salida llega un día después de que Meta lanzara un nuevo agente de IA.

Según cálculos de Celebrity Net Worth, si el sueldo del experto en IA en Meta hubiera llegado al máximo posible, Tulloch habría cobrado unos 250 millones al año, que desglosado equivale a 961.500 dólares por cada día trabajado, o unos 120.000 dólares por hora de trabajo. Sin embargo, Tulloch renunció a ese impresionante salario sin dar más detalles.

No es el único fichaje millonario que sale mal. La carrera por el talento en IA ha creado una nueva clase alta en Silicon Valley. Pero fichar caro no siempre sale bien. En 2011, Apple perdió a Ron Johnson, el responsable de poner en marcha el negocio de las Apple Stores. La cadena de grandes almacenes JCPenney le ofreció un paquete de acciones que, según detalló Forbes, superó los 53 millones de dólares, pero para hacerlo debía renunciar a un paquete de más de 80 millones en acciones de Apple. Johnson aguantó poco más de un año como consejero delegado. Aquellas acciones de Apple hoy valdrían más de 2.000 millones de dólares.

Un caso similar vivió Yahoo cuando fichó a Marissa Mayer, que venía de Google, para intentar salvar la empresa. Según confirmaba CNBC, cinco años más tarde Verizon compró el negocio principal de Yahoo por 4.480 millones de dólares. No obstante, Mayer se fue con un salario de 900.000 dólares a la semana que sumaron un total de 405 millones de dólares en sus cinco años de mandato.

En 1995, Disney vivió algo parecido con Michael Ovitz. Le dio la presidencia de la compañía y, apenas 14 meses después, lo despidió. Según recogía CNN su indemnización ascendió a 140 millones de dólares y varias reclamaciones judiciales de sus inversores. Todos ellos, al igual que Tulloch, cobraron fortunas por cambiar de empresa. El dinero, una vez más, no bastó para retenerlos durante mucho tiempo.

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Imagen | Magnific (Meta, Annie Spratt, Alexander Mils, Hunters Race)