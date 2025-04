"Cada vez que hay fútbol se me cae la web": los efectos colaterales de los bloqueos de LaLiga en miles de usuarios

Semana de fútbol, semana de bloqueos. Con el respaldo de una sentencia judicial, LaLiga tiene potestad para pedirle a las operadoras que bloqueen ciertas direcciones IP. El problema de matar moscas a cañonazos es que estos bloqueos no afectan solo a los dominios relacionados con las retransmisiones que LaLiga considera ilícitas: empresas y particulares que poco o nada tienen que ver con el fútbol se están viendo afectados.

Visitar una web y que no esté disponible es un problema de calado, más aún si la dirección a la que necesitas acceder te es necesaria para trabajar. Movistar y O2 están a la cabeza de las críticas, pero incluso "pequeñas" operadoras como Digi llevan meses intensificando los bloqueos.

Desde Xataka hablado con afectados y recopilado varios de los testimonios que inundan tanto redes sociales como foros. El problema es común y fácil de replicar: día de fútbol, día de problemas.

El porqué de los bloqueos indiscriminados

A primera vista, choca que la orden de un operador para bloquear una única dirección IP, supuestamente por emitir contenido ilegal, pueda dejar inaccesibles a decenas de sitios web que no guardan relación alguna con ella. Aunque parezca ilógico, este efecto es una consecuencia directa de cómo funciona una parte importante de la infraestructura de internet.

Una práctica habitual (y económica) en el alojamiento web es el hosting compartido, donde múltiples sitios operan desde un solo servidor y comparten una única dirección IP.

Esta configuración provoca un efecto colateral indeseado: como el bloqueo se aplica a la dirección completa, no puede diferenciar los sitios individuales. Así, si una web con streaming supuestamente ilegal de fútbol comparte la IP con la página web que usas para trabajar, ambas quedarán bloqueadas si al operador se le da la orden.

Es la razón por la que una caída o bloqueo en un CDN (Content Delivery Network) como Cloudflare o Vercel acaba provocando que decenas de webs dejen de estar accesibles. Si el proveedor de servicios bloquea una dirección, las que la comparten caen como fichas de dominó.

Cómo está afectando a los usuarios

Son varias las webs más que conocidas a las que los usuarios no están pudiendo acceder a determinados sitios web durante los días de partido. En los casos más cercanos, compañeros de Xataka han sufrido problemas para acceder a plataformas como Bluesky desde la media en casos puntuales. Siempre en fin de semana (coincidiendo con las jornadas de partido).

En algunos casos, el proveedor de servicios clarifica que no podemos acceder a determinada web por el bloqueo judicial. En otros, simplemente no carga la página

Es el mismo caso de un servidor, que hace unas semanas sufrió varios problemas para entrar en ForoCoches (donde ya hay numerosos hilos reportando dificultades para acceder al foro). La tónica era exactamente la misma. En las horas previas al partido el acceso a esta dirección quedaba bloqueado. No era hasta las horas posteriores al encuentro cuando podía accederse con normalidad, tanto desde datos móviles como desde WiFi.

Este es un problema relativamente menor. La gravedad aumenta cuando el usuario no puede acceder a sus plataformas web necesarias para trabajar. Es el caso de Álex Jiménez, periodista de la sección local de Córdoba en eldiario.es.

"En mi caso soy usuario de Digi. El bloqueo es sencillo: en el momento en el que llega el fin de semana y los partidos de LaLiga, la página web de BeSocy deja de cargar, mostrando el mensaje que compartí en la publicación. He intentado usar otros dispositivos como mi teléfono personal o la tablet, tanto por WiFi como por red móvil, y el bloqueo sigue existiendo. Normalmente deja de funcionar tanto sábado como domingo.

Aquí no hay margen de duda: el mensaje que ve al intentar acceder a BeSocy, una plataforma que proporciona herramientas para medios, es el de que "la presente dirección IP ha sido bloqueada en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia del 18 de diciembre de 2024".

Aún más concreto es el caso de Rodrigo, quien tiene un homelab en casa para alojar algunas de sus webs. Durante las horas previas a los partidos, en algunos casos a partir del mediodía, Cloudflare empieza a cortar el grifo.

"Uso Digi, en mi caso tengo contratado los 10Gb porque le doy bastante uso ya que tengo un homelab en casa y alojo bastantes servicios de cara al público también. Estoy contento en ese aspecto, velocidad, estabilidad y soporte. Hasta que llegó el día D, cuando veo que no puedo acceder a una de mis webs. En concreto una web de chat con IA estilo chatGPT, pero con modelos locales. Pienso que es un problema mío, alguna VPN, o DNS que esté fallando. Pero veo que va todo bien y no entiendo qué fallo puede estar pasando.

Y efectivamente, con una VPN, en mi caso uso ProtonVPN, conectándome incluso a un servidor de España, sí funcionaba todo mágicamente, era desconectar la vpn y nada cargaba. Desde entonces empecé a monitorear todas las IP's de cloudflare, al menos las que me asigna a mí, por región o el plan que tengo contratado con ellos. Y como un reloj, cada vez que habría fútbol, se caía cloudflare y al segundo mis webs.

El caso de Rodrigo es de los más visuales, ya que ha compartido con nosotros las horas en las que Cloudflare empieza a dar problemas: coinciden con los días de encuentro y empiezan a "revivir" cuando acaba el partido.

Caída en los días que hay partido, durante las horas previas y su celebración y con vuelta a la normalidad tras su finalización. Así es el bloqueo que, indiscriminadamente, están aplicando las operadoras bajo orden judicial.

Qué puedo hacer como afectado

Los bloqueos de LaLiga están amparados por una sentencia judicial, una que RootedCON quiere tumbar tras recabar datos y testimonios de usuarios y empresas que están sufriendo los bloqueos en direcciones web legítimas. Se lleva tratando de plantear incidente de nulidad desde el mes de febrero.

Por el momento, esta es una práctica legal (aunque con serias dudas alrededor y con varias demandas en su contra) y no podemos impedir de ninguna forma que se dé orden al operador para realizar el bloqueo. Pese a ello, podemos poner en juego algunas prácticas para intentar sortear estos bloqueos.

Usar VPN: en Xataka hemos detallado cómo evitar el bloqueo de LaLiga a Cloudflare utilizando VPN. Esta es la forma más fácil de saltarse la restricción ya que, para realizar el bloqueo el operador no solo necesita la IP de la dirección que quiere bloquear: también necesita la tuya para saber desde dónde accedes. Si activas una VPN (y para matrícula de honor, simulas navegar desde otro país), es más que probable que veas el problema solucionado.

Activar los datos móviles. Esta es quizás la forma más curiosa para intentar sortear el bloqueo. Cuando LaLiga envía la lista actualizada de dominios o direcciones IPs a bloquear, cada operador debe actualizar sus sistemas (servidores DNS, firewalls, etc.). Este proceso no es instantáneo ni necesariamente uniforme. Los servidores de la red fija pueden actualizarse a un ritmo distinto que los de la red móvil, dejando abierta una ventana de tiempo donde el bloqueo está activo en una red pero no en la otra.

En principio, el bloqueo debe impedir que accedas tanto desde WiFi como desde móvil, pero si coincides con la ventana en la que aún no se han aplicado los cambios, cambiar de WiFi a datos puede permitirte acceder a la web en cuestión de forma temporal.

Más allá de salvaguardarte en una VPN, poco más se puede hacer ante los bloqueos de LaLiga. Nadie tiene claro si la nueva internet es una en la que LaLiga tendrá el poder para bloquear webs a tu antojo, o una en la que las demandas de consumidores y la defensa de la libertad de información acabará prevaleciendo.

Imagen | Footy

