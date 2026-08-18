Sony fabrica más de la mitad de los sensores de móvil del mundo. Ha firmado con TSMC para dejar de hacerlo sola

Sony es la empresa líder en la creación de sensores para las cámaras de los móviles. Sin embargo, parece ser que se ha cansado de hacerlo sola, y ha creado junto a la taiwanesa TSMC una empresa conjunta para desarrollar y fabricar los sensores de nueva generación. La empresa se llamará Advanced Vision Semiconductor Manufacturing Corporation, y entre ambas invertirán 4.700 millones de dólares.

Con este anuncio, se confirma un cambio de estrategia por parte de Sony. Hasta ahora, los japoneses se encargaban de desarrollar y producir sus tecnologías de sensores más importantes. Sin embargo, los japoneses ya subcontrataban a TSMC para la parte lógica de procesamiento, por lo que estrechar lazos con el mayor fabricante de semiconductores del mundo es solo un paso más en esa dirección.

Sony manda en los sensores de los móviles. Según los datos publicados por TechInsights en 2025, en el segundo trimestre del año pasado los nipones lideraron el mercado de sensores de imagen para smartphones, llevándose más de un 51% de cuota por ingresos. Dicho de otra manera, más de la mitad de sensores para móviles salen de Sony, por delante de otros fabricantes como Samsung System LSI o la china OMNIVISION. Gran culpa de esto la tienen tanto la familia IMX como la submarca Lytia, presentes en los principales móviles del mercado.

Qué van a fabricar exactamente. La empresa conjunta de Sony y TSMC se va a centrar en los sensores de imagen de nueva generación para smartphones, aprovechando tecnología de proceso avanzada. La producción comenzará en 2029. En el reparto, Sony será el accionista de control, con cerca del 60% del capital. Mientras, TSMC será el socio minoritario con en torno al 40%. Esto quiere decir que la nueva empresa quedará como una filial de Sony. La empresa japonesa aportará 465.000 millones de yenes a esta nueva entidad conjunta, unos 2.920 millones de dólares, mientras que TSMC pondrá 282.000 millones de yenes

Por qué Sony necesita a TSMC. La clave de este movimiento está en que los sensores para móviles son cada vez más complejos. Los captadores modernos son sensores apilados, que en vez de una sola capa tienen una que recoge luz apilada sobre una lógica que procesa la información. Y al ser más compleja y necesitar también más miniaturización, también requiere de procesos de fabricación más avanzados. Y ahí es precisamente donde entra TSMC, que fabrica los chips más punteros del mercado.

Por lo tanto, el reparto de papeles en la empresa conjunta es evidente. Por una parte, Sony se encargará del diseño de la arquitectura de los nuevos sensores, los píxeles, y la planificación del producto. Por su parte, TSMC pondrá sus tecnologías de proceso avanzada y su músculo de fabricación.

El coste de ir en solitario se había vuelto demasiado alto. Otro de los motivos detrás de la alianza es económico. Invertir en solitario en la miniaturización de esa capa lógica de los sensores fotográficos es ya una carga bastante pesada, y el negocio de semiconductores de Sony está por debajo de sus propios objetivos en el retorno sobre el capital invertido. Por lo tanto, ahora el desarrollo y el riesgo de estas inversiones se hace entre dos empresas, permitiendo que Sony pueda ganar eficiencia, reforzar sus cuentas, y no perder su liderazgo en el sector frente a unos competidores que aprietan.

El escenario elegido es Kumamoto, y no es casualidad. Las líneas de desarrollo y de producción de la nueva empresa conjunta se instalarán en la fábrica que Sony ha construido recientemente en la ciudad de Koshi, en la prefectura de Kumamoto. Y la elección de esta zona del sur de Japón tiene una explicación: Kumamoto se ha convertido en el gran polo de semiconductores del país, en buena medida por obra de la propia TSMC. En 2021 la taiwanesa levantó allí su planta JASM, precisamente con Sony como socio minoritario junto a Denso.

Además, el Gobierno japonés lleva años regando de subvenciones su industria de chips para consolidar su idilio con TSMC, quien ha convertido al país en uno de los pilares de su expansión internacional. De hecho, las dos compañías han dejado claro que parte de la inversión necesaria para alcanzar la capacidad de producción prevista se está estudiando dando por hecho que llegará apoyo público japonés.

La competencia aprieta, y Apple mira de cerca. La jugada de crear una empresa conjunta también puede leerse como una defensa por parte de Sony. Samsung y la china OMNIVISION llevan tiempo intentando arañar cuota de mercado en sensores móviles, y mantener el liderazgo exige seguir dando saltos tecnológicos. Además, según Nikkei, la nueva empresa conjunta está pensada para suministrar sensores de alto rendimiento a los iPhone de Apple, así que la alianza también sirve para blindar un contrato muy goloso con la empresa estadounidense.

Más allá del móvil: la IA física. El horizonte que dibujan Sony y TSMC no pasa únicamente mantener el dominio en cámaras para móvil. A largo plazo, también quieren mejorar los sensores para el reconocimiento de objetos mediante inteligencia artificial, con la vista puesta en la llamada IA física. Este tipo de IA se refiere a robots y vehículos que necesitan "ver" y entender su entorno con precisión y en tiempo real para tomar decisiones.

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