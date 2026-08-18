Varios Google Pixel, un Nothing Phone (3a) Pro y más: las mejores ofertas en móviles de AliExpress

Con el verano a punto de entrar en su último mes, AliExpress ha querido que todos aquellos que tengan que renovar su móvil puedan hacerlo ahorrándose un buen dinero. Gracias a la campaña "Ahorros en Aranceles", podemos encontrar algunos de los teléfonos más populares del mercado rozando o alcanzando sus precios mínimos históricos. En gran parte gracias a los cupones de descuento que están ofreciendo.

Google Pixel 10a PVP en AliExpress — 370,36 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Descuento compra mínima cupón 1 cupón 2 3 euros 15 euros XATAKAES03 DSES03 6 euros 39 euros XATAKAES06 DSES06 10 euros 69 euros XATAKAES10 DSES10 20 euros 139 euros XATAKAES20 DSES20 33 euros 229 euros XATAKAES33 DSES33 50 euros 349 euros XATAKAES50 DSES50 70 euros 489 euros XATAKAES70 DSES70 110 euros 650 euros XATAKAES110 DSES110

Además de los cupones de descuento, AliExpress también está ofreciendo un descuento adicional para aquellos que eligen PayPal como forma de pago. Concretamente, podemos recibir una rebaja adicional máxima de hasta 33 euros, dependiendo del precio del dispositivo.

Aunque la lista de móviles rebajados es bastante amplia, hemos hecho una selección de cinco modelos que creemos que podrían encajar con cualquier usuario:

Google Pixel 10a por 370,36 euros con cupón ' XATAKAES50 ', el mejor móvil de la gama media.

por 370,36 euros con cupón ' ', el mejor móvil de la gama media. Nothing Phone (3a) Pro por 270,53 euros con cupón ' XATAKAES33 ', una opción con mucha personalidad.

por 270,53 euros con cupón ' ', una opción con mucha personalidad. Samsung Galaxy A16 por 113,30 euros con cupón ' XATAKAES10 ', un móvil muy económico.

por 113,30 euros con cupón ' ', un móvil muy económico. Google Pixel 9 por 412,22 euros con cupón ' XATAKAES70 ', una opción de gama alta de la pasada generación.

por 412,22 euros con cupón ' ', una opción de gama alta de la pasada generación. Realme GT 8 Pro por 568,08 euros con cupón 'XATAKAES70', un teléfono super potente.

Google Pixel 10a

En el caso de que andéis buscando un teléfono de la gama media, no existe a día de hoy una mejor opción que la del Google Pixel 10a. A nivel de potencia, va más que sobrado gracias a la presencia del Tensor G4, que además es un procesador optimizado para la IA. Cuenta con la mejor cámara de su gama, una pantalla muy brillante y una buena autonomía. Usando el cupón 'XATAKAES50' y pagando por PayPal, se queda a un precio de 370,36 euros.

Google Pixel 10a PVP en AliExpress — 370,36 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nothing Phone (3a) Pro

El Nothing Phone (3a) Pro es una opción fantástica para aquel que busque tener un móvil con mucha personalidad. No solo por ese diseño transparente, sino por la funcionalidad Glyph que hace uso de su sistema de iluminación trasero. Además, a eso hay que sumarle que es un teléfono muy equilibrado, con una buena autonomía y un teleobjetivo x3 muy satisfactorio. Usando el cupón 'XATAKAES33' y pagando por PayPal, se queda a un precio de 270,53 euros.

Nothing Phone (3a) Pro PVP en AliExpress — 270,53 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Galaxy A16

El Samsung Galaxy A16 es un teléfono perfecto para presupuestos ajustados que tan solo buscan un dispositivo para enviar algún que otro WhatsApp o hacer llamadas. Su pantalla de 6,7 pulgadas FHD+ lo hace ideal para gente que necesita una gran pantalla. También cuenta con un sistema de 3 cámaras y su batería es de 5.000 mAh. Usando el cupón 'XATAKAES10' y pagando por PayPal se queda a un precio de 113,30 euros.

Samsung Galaxy A16 PVP en AliExpress — 116,30 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Google Pixel 9

A pesar de no ser su último teléfono, el Google Pixel 9 sigue siendo un teléfono fantástico. Es una opción ideal para el que busque un modelo "compacto", gracias a su pantalla de 6,3 pulgadas. También incluye el Google Tensor G4 y una configuración de doble cámara con gran angular. Además, nos garantiza 7 años de actualizaciones. Usando el cupón 'XATAKAES70' y pagando por PayPal, podemos conseguirlo a un precio de 412,22 euros

Google Pixel 9 PVP en AliExpress — 412,22 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Realme GT 8 Pro

Finalmente, el Realme GT 8 Pro es el teléfono perfecto para el que busque tener el mejor rendimiento a la hora de jugar o usar aplicaciones "pesadas". Esto es gracias al Snapdragon 8 Elite Gen 5 y sus 12 GB de RAM. También cuenta con una batería enorme de 7.000 mAh, compatible con carga rápida de 120W. Y por si fuera poco, monta un sistema de 3 cámaras con un teleobjetivo de 200 MP. Usando el cupón 'XATAKAES70' y pagando con PayPal, se queda a un precio de 568,08 euros.

Realme GT 8 Pro PVP en AliExpress — 568,08 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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