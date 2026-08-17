He instalado el eero Outdoor 7 en la terraza: por fin tengo cobertura WiFi 7 real fuera de casa (sin miedo a la lluvia ni al calor)

Hasta hace poco era frustrante intentar trabajar o montar un proyector en la terraza en primavera-verano debido a la conexión (o desconexión, mejor dicho, en este caso). El router de casa no llega a través de los muros y los repetidores WiFi tradicionales en interiores acaban perdiendo la mitad del ancho de banda por el camino. Amazon ha querido cortar este problema de raíz con su primer extensor pensado específicamente para la intemperie: el eero Outdoor 7, el cual he colocado en la terraza y ha cambiado mi forma de utilizar Internet en la zona exterior de casa.

Amazon eero Outdoor 7 (última generación): router wifi de malla de doble banda, con resistencia a la intemperie IP66 y 1390 m² de cobertura al aire libre Hoy en Amazon — 469,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un router capaz de aguantarlo todo

Lo primero que llama la atención es que no parece el típico router que da reparo dejar fuera. El chasis cuenta con protección IP66, lo que significa que soporta lluvias, chorros de agua, polvo y temperaturas extremas sin inmutarse.

Para conectarlo, incluye un adaptador de corriente Outdoor PoE+ (Power over Ethernet) de 30 W. Esto te permite alimentarlo directamente mediante el cable de red si ya tienes una tirada Ethernet exterior, o conectarlo a la toma de corriente exterior de tu hogar de forma segura.

Al dar el salto al WiFi 7, la gestión de la red mesh de Amazon (True Mesh) funciona de maravilla. Esto se traduce en que una sola pieza es capaz de dar cobertura a una superficie enorme (de hasta 1.390 metros cuadrados en campo abierto). En mi caso, cubre la terraza de sobra.

Otra cosa por la que destaca es por aguantar más de 100 dispositivos conectados simultáneamente (cámaras de seguridad de exterior, altavoces inteligentes, portátiles y teléfonos) sin saturarse. Por último, se puede destacar que se puede convertir en el epicentro de tu hogar conectado, ya que es compatible con Zigbee, Thread y Matter, sirviendo así de puente directo para domótica de exterior (como luces solares o sensores de riego, entre otros), sin depender del ecosistema dentro de casa.

⚡ EN RESUMEN: amazon eeero outdoor 7 ✅ LO MEJOR Resistencia real a la intemperie: soporta lluvia directa, polvo y sol sin degradar la señal.

soporta lluvia directa, polvo y sol sin degradar la señal. Instalación limpia por PoE+: un solo cable de red lleva datos y energía si prefieres no depender de enchufes exteriores. ❌ LO PEOR Precio elevado... Con un precio oficial de 469,99 €, es una inversión importante orientada a resolver un problema muy concreto.

Con un precio oficial de 469,99 €, es una inversión importante orientada a resolver un problema muy concreto. Ecosistema eero... Para sacarle todo el partido, necesitas formar parte de la red eero de Amazon, no funciona igual de bien que un punto de acceso independiente de cualquier marca. 💡 CÓMPRALO SI... Vives en una casa unifamiliar con parcela grande, terraza o zonas de piscina donde la señal de los routers interiores no traspasa los muros de carga. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un balcón pequeño y quieres extender la señal un par de metros desde el salón, un nodo eero estándar de interior cerca de la ventana es más que suficiente y cuesta mucho menos.

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Imagen | Amazon y Fran León (Xataka)

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