El WiFi 7 se nota de verdad: cinco cosas que van mucho mejor que usando WiFi 6

Llevamos meses escuchando hablar de WiFi 7 –bajo el nombre técnico de la versión 802.11be–, pero no ha sido hasta hace apenas unas semanas cuando gigantes como Movistar han empezado a implementar sus nuevos routers compatibles con esta tecnología. Las promesas son claras: mayor capacidad de tráfico, menor latencia, mejor cobertura... Vamos a intentar poner un poco de orden y a explicar en un lenguaje llano qué ganamos exactamente al pasar a un router WiFi 7.

Velocidad. WiFi 7 es una tecnología notablemente más rápida que WiFi 6. En concreto, tiene una velocidad teórica hasta 4,8 veces más rápida en condiciones ideales. Por ejemplo, si tenemos un smartphone compatible, podemos alcanzar velocidades de hasta 5 Gbps. En otras palabras, si tienes contratada fibra de 10 Gbps, un router WiFi 7 es un aliado imprescindible.

Latencia. Un dato estrechamente ligado a la velocidad es la latencia: de nada sirve una conexión rápida si la latencia es alta. WiFi 7 es capaz de combinar las bandas de 2,4 y 5 GHz bajo el nombre de MLO (Multi-Link-Operation).

En otras palabras, WiFi 7 abre varios carriles en la autovía en lugar de uno solo: se pueden usar ambas bandas a la vez, lo que alivia la congestión de forma inmediata.

Cobertura. Contar con esta doble vía no solo permite reducir latencia, WiFi 7 también permite disfrutar de una mejor cobertura. La banda 2,4 GHz permite llegar más lejos, pero es más lenta que la de 5 GHz. Esta última es especialmente rápida, pero pierde fuerza con la distancia y los obstáculos físicos.

Con WiFi 7, el dispositivo puede alternar entre ambas sin que notes el cambio, por lo que notarás que siempre tienes disponible la mejor cobertura de red.

Estabilidad. El mismo principio se aplica a la estabilidad de red. En un router tradicional, elegimos a qué banda conectarnos. Por lo general, solemos conectarnos a la banda más rápida de 5 GHz. Es la banda idónea para jugar, descargar archivos y realizar tareas que requieran la máxima velocidad, pero no es tan estable como la 2,4 GHz.

Al trabajar con MLO, notaremos una conexión mucho más estable, algo que se notará especialmente en casas con varias plantas, habitaciones alejadas del router, edificios concurridos, y en los momentos en los que la banda de 5 GHz no proporcione la estabilidad necesaria.

Escenarios de uso. El último punto tiene que ver con el resumen general de los routers WiFi 7: son sencillamente mejores en todo. Nos permiten aprovechar las nuevas tarifas de los operadores, mejora la cobertura del hogar, incrementa el ancho de banda de forma notable, y permite disfrutar de la máxima velocidad contratada incluso en habitaciones en las que antes podíamos tener limitaciones.

WiFi 7 permite que jugar online, descargar archivos, subir archivos, o realizar cualquier tipo de tarea de alta demanda pueda realizarse en cualquier parte de la casa.

Profundiza. 2026 va a ser el año de la tecnología XGS-PON, con la fibra de 10 GBps empezando a incluirse en los grandes operadores. Un estándar en el que se lleva trabajando desde hace más de diez años, y en la que Movistar, Orange y Digi están empezando a liderar.

Orange instala aún routers WiFi 6E, Digi permite instalar el router WiFi 7 a partir de 750 MBps, pero Movistar siempre va a incluir el router WiFi 7. Una guerra que comenzará a recrudecerse cuando el resto de operadores empiece a competir por ofrecer WiFi 7, y que marcará un antes y un después en nuestra conexión de red.

En Xataka | Modo Bridge del router Smart WiFi 7 de Movistar: cómo configurarlo para usar un router neutro con él







