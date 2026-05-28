En la tablet, el portátil o el móvil: de viaje a un hotel, siempre voy con una VPN. Y esta es la que llevo en todos los dispositivos

Ya falta muy poco para las vacaciones de verano. Si nos vamos fuera de casa, es más que probable que acabemos usando algún WiFi público, ya sea en el aeropuerto, en el hotel o en alguna cafetería. Conectarse a estas sin más puede ser peligroso, pero hay varias maneras de protegernos. Usar una VPN es la forma más sencilla y segura, tanto en el móvil como en cualquiera de tus dispositivos.

Aquí el problema es que hay muchas VPN que permiten un número limitado de instalaciones por cuenta, lo que puede hacerte llevar a tener que elegir entre todos tus dispositivos. Si no quieres esto, entonces puede encajarte muy bien Surfshark, que permite dispositivos ilimitados: sale por 1,99 euros al mes.

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Una VPN que te puede ir de cine en tus próximas vacaciones

Sabemos que hay VPN gratuitas. Estas, para un uso muy puntual, pueden estar bien. Sin embargo, a la larga, no son nada recomendables. La razón es sencilla: no son todo lo seguras que prometen ser. En ese sentido, merece la pena invertir un poco en una VPN de pago que nos dé seguridad, una buena velocidad de conexión y, además, en el caso de Surfshark, dispositivos ilimitados.

Hablemos ahora de cómo una VPN nos puede ayudar en este tipo de situaciones. Las redes WiFi públicas o desconocidas pueden tener apariencia de seguras, pero la realidad es que no sabemos si hay alguien aprovechándose de esto para interceptar nuestros datos. Esto es algo que no queremos bajo ningún concepto, especialmente cuando hay datos importantes en juego (imagina, por ejemplo, que pides un Uber y tienes en la app tu tarjeta).

En ese sentido, una VPN nos libra del problema. Activándola, pasamos nuestros datos por un túnel cifrado, por lo que se mantienen seguros incluso en una de estas redes. Este es el uso principal, pero también te puede venir genial si, por ejemplo, estás en el extranjero y quieres ver tu cuenta de DAZN para ver el Mundial.

Por todo esto, es posible que te interese llevar la VPN en tu móvil, pero también en tu tablet u ordenador portátil. Sin limitación de dispositivos, puedes instalar Surfshark con tu cuenta en todos ellos sin problemas. Y, como decimos más arriba, su precio es bastante atractivo: sale a 1,99 euros al mes en su modalidad de dos años que, además, incluye tres meses extra. Por lo que, si haces números, pagarás un total de 53,73 euros por 27 meses.

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Imagen | Kaleidico, Surfshark

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