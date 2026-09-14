No hace tanto los robots humanoides se caían y nos hacían gracia. Ahora China los está preparando en serio para aplicaciones militares

El mes pasado, China formó un auténtico espectáculo en los Juegos Mundiales de Robots Humanoides con unidades que corrían, boxeaban y bailaban ante el público. En algunas pruebas vimos cómo hasta superaban récords mundiales como el Tiangong Ultra, que batió la marca de Usain Bolt en los 100 metros lisos.

Días después a las pruebas, el tono cambió por completo. Y es que el periódico oficial del Ejército Popular de Liberación instó a los investigadores a llevar estas máquinas directamente de las demostraciones de laboratorio a los campos de entrenamiento militar, según una investigación de Reuters.

De los bailes a la mili. El medio aseguró haber revisado más de 100 avisos de contratación del ejército chino, patentes, artículos académicos y documentos de empresas de defensa, descubriendo cómo el ejército chino está investigando activamente cómo podrían utilizarse los robots humanoides en combate y preparándose para su eventual despliegue en el campo de batalla.

China fabrica actualmente alrededor del 95 % de los robots humanoides del mundo, según BofA Global Research, por lo que no es raro que en los últimos años el ejército se haya interesado en cómo aprovechar la innovación de esta industria.

Los detalles. Según la investigación, este interés por la robótica humanoide se intensificó entre 2025 y 2026, con instituciones militares probando robots frente a requisitos de combate reales y estudiando cómo se podrían mejorar la percepción, el movimiento y los datos de entrenamiento. La investigación muestra un artículo de agosto de 2025 elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa (NUDT) en Xi'an, en el que se trazó un escenario donde seis “robots de combate” (humanoides, perros robots, vehículos no tripulados, etc) se dividirían en dos equipos para despejar un edificio ocupado por el enemigo junto a soldados humanos, piso por piso.

El estudio no especificó qué armas llevarían los robots ni cómo gestionarían a los civiles, pero asumía que dicha tecnología podría estar lista en un plazo de cinco a diez años.

Las empresas estatales de defensa chinas ya están construyendo de cara a este futuro. Norinco, uno de los mayores conglomerados de defensa de China, ha desarrollado un humanoide llamado Fuxi, descrito en los materiales de la empresa como adecuado para labores de guardia, reconocimiento y patrulla. Además, tal y como comparten desde Reuters, Fuxi puede ser operado de forma remota por un humano, esquivando el obstáculo de que el robot sea completamente autónomo.

De momento no estamos ahí. Reuters no encontró pruebas de que China haya desplegado realmente un humanoide armado en una unidad militar activa, además de que ya nos ha demostrado la tecnología actual que aún no se encuentra lista para salir fuera de un entorno controlado. El medio comparte las palabras del profesor de Carnegie Mellon Aaron Johnson, quien señalaba que los campos de batalla reales implican demasiadas variables impredecibles como para que los robots actuales las gestionen con fiabilidad. Malcolm Davis, analista sénior del Instituto Australiano de Política Estratégica, también expresaba al medio que los humanoides no son sistemas de combate prácticos a día de hoy, pero “en cinco o diez años, muy bien podrían serlo”.

También hay una dimensión ética que nadie ha resuelto por completo. Y es que las leyes de guerra exigen a las fuerzas distinguir a los combatientes de los civiles y evitar atacar a cualquiera que se haya rendido. El Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que los sistemas autónomos pueden tener dificultades para interpretar correctamente las señales de rendición, ya que estas dependen en gran medida del contexto y del juicio humano.

El propio ministerio de defensa de China declaró en marzo que las armas impulsadas por IA deberían permanecer bajo control humano, una postura compartida, al menos sobre el papel, por el ejército de EEUU, que exige una revisión legal y supervisión humana para cualquier sistema de armas autónomo.

Eso no ha impedido que ambos países sigan adelante. El ejército de EEUU lanzó el año pasado su propia competición para desarrollar capacidades humanoides militarizadas para tareas que van desde el reconocimiento hasta operaciones ofensivas en terreno urbano, y los finalistas probarán sus sistemas junto a expertos militares este año. Aun así, Reuters informaba de que las empresas estadounidenses de robótica se mantienen muy por detrás de China en el desarrollo de máquinas de dos y cuatro patas, hasta el punto de que, según se informa, algunos de los modelos de perro robot líderes en China se construyeron sobre diseños financiados originalmente por el propio ejército de EEUU.

Mejoras. Todavía falta por resolver problemas como la duración de la batería, la precisión de los sensores, los costes de fabricación y una autonomía fiable. Aunque una vez resueltos esos problemas, todo apunta a la más que probable llegada de estos robots a los campos militares. El futuro desde luego no resulta alentador.

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