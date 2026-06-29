Llenar el depósito este verano ya no costará lo mismo: el Gobierno prorroga las ayudas al combustible, pero las eliminará progresivamente

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes, en una sesión extraordinaria, un nuevo real decreto que extiende las ayudas al combustible, una serie de medidas que se activaron tras el inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán. La medida más visible para los conductores es que la rebaja en el precio del combustible se mantiene, pero va a ir reduciéndose mes a mes hasta desaparecer por completo en octubre.

Había una reunión pendiente. El paquete de medidas anterior vencía el 30 de junio, lo que ha obligado al Gobierno a convocar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la prórroga antes de que expirara el plazo. De no ser así, las ayudas habrían sido retiradas de golpe y porrazo, incrementando significativamente el precio del combustible, tal y como adelantábamos hace unos días.

En qué consiste ahora esta rebaja. A diferencia del plan anterior, que aplicaba una reducción del IVA, el nuevo mecanismo actúa sobre el impuesto especial sobre hidrocarburos. El descuento arranca en 15 céntimos por litro durante julio, baja a 10 céntimos en agosto, se queda en 5 céntimos en septiembre y desaparece en octubre.

Según explicaba el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, "va a continuar el alivio del coste de la gasolina y el gasoil y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los precios del crudo para que no se note un salto".

Hay quien se queda igual. Transportistas, agricultores y pescadores no notan ningún cambio, manteniendo el descuento equivalente a 20 céntimos por litro, sin reducción progresiva. Además, el decreto amplía en 165 millones de euros las ayudas para que el sector agrícola pueda adquirir fertilizantes, cuyo coste se prevé mayor en septiembre.

El seguro por si los precios vuelven a subir. El decreto incluye una cláusula automática de reactivación. Esto quiere decir que, si la inflación de los carburantes supera el 15% en términos interanuales, el descuento vuelve a los 20 céntimos por litro sin necesidad de aprobar nuevas medidas. Cuerpo no descarta tampoco nuevas actuaciones a partir de octubre si la situación lo exige.

Qué no se prorroga. La rebaja del IVA de la electricidad y el gas, que desde el 1 de junio ya había vuelto del 10% al 21%, no se recupera en este decreto. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), precisamente esa normalización fiscal explica que electricidad y gas estén contribuyendo ahora al alza del IPC, que se mantuvo en el 3,2% en junio por tercer mes consecutivo.

La medida estructural más relevante. Al margen de estas ayudas, el nuevo decreto también establece la eliminación progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. Actualmente en el 7%, bajará al 5% este año, al 3,5% en 2027 y desaparecerá en 2028. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, cifraba en un 6% el ahorro potencial en la factura de los hogares. Según Aagesen, se trata de "la única rebaja fiscal estructural del escudo anticrisis".

Cuánto cuesta todo esto. El conjunto del paquete moviliza 4.525 millones de euros: 1.825 millones en coste fiscal directo para 2026, más otros 2.700 millones asociados a la eliminación gradual del impuesto a la producción eléctrica en los próximos dos años.

Por qué estas medidas. El Gobierno justifica la decisión en que todavía hay incertidumbre geopolítica. La tregua en Oriente Próximo sigue siendo frágil, el tráfico por el estrecho de Ormuz no se ha normalizado del todo y el Gobierno teme un repunte de la inflación coincidiendo con el inicio de las vacaciones de verano. Según los cálculos del Ministerio de Economía, las medidas en vigor desde el 20 de marzo habrían contenido la inflación general en torno a un punto porcentual.

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