Cada vez tenemos más mascotas, así que en Málaga han hecho algo: el primer cementerio público para perros y gatos

España es un país de mascotas. Según el primer censo oficial de animales de compañía, publicado hace unas semanas por el Gobierno, en nuestro país viven 15,2 millones, la mayor parte de ellos perros y gatos. Con esas cifras se entiende mejor el tirón de la 'Pet Economy' y que cada vez resulte menos raro encontrarse con servicios que hasta hace no tanto eran casi inimaginables, como cementerios públicos solo para animales. El primero abrió en junio de 2024, en Málaga, y su último balance sugiere que el servicio está cada vez más demandado.

Desde 2024 ha prestado ya casi 750 servicios.

24 de junio de 2024. Ese fue el día que Málaga dio por inaugurado su cementerio de animales de compañía, un centro gestionado por el Consistorio a través de la empresa municipal Parcemasa y que se sitúa en el Parque Cementerio de Málaga (San Gabriel). En España hay otros lugares pensados para incinerar, enterrar y despedirse de mascotas, pero como insistían en 2024 desde Málaga el suyo tiene algo especial: es el primero de su tipo de carácter público y municipal.

"Se trata de unas instalaciones pioneras en España, ya que el resto de equipamientos similares existentes en otras ciudades son privados", subrayaba en 2024 el Consistorio tras recordar que el cementerio exigió una inversión de casi 1,17 millones de euros. El complejo está formado por un edificio de 1.000 metros cuadrados, un crematorio capaz de acoger animales de hasta 200 kilos, unos jardines para depositar urnas con cenizas y otro espacio para tumbas.

La cifra: 748 servicios. En 2024 el cementerio fue noticia por su carácter pionero. Hoy lo es por su volumen de actividad. El domingo, coincidiendo con el segundo aniversario del complejo, el Ayuntamiento lanzó un comunicado con el balance de sus 24 primeros meses de actividad. Y los datos son sorprendentes.

Desde 2024, el camposanto ha prestado 748 servicios, lo que supone algo más de uno al día. En total Parcemasa ha gestionado 673 incineraciones, el entierro de 65 mascotas y la despedida de diez animales que fueron cremados y depositados en urnas. La mayoría de mascotas que pasaron por el centro fueron perros (504) y gatos (213), aunque también ha trabajado con aves, roedores y una tortuga.

"Incremento progresivo". Aunque el balance es curioso, lo importante es la tendencia. El Consistorio asegura que ha percibido un "incremento progresivo" en la actividad del cementerio. De hecho, solo en lo que va de 2026 ha registrado 242 servicios prestados bien en las propias instalaciones municipales o a través de la decena y media de clínicas veterinarias de Málaga con las que colabora.

Entre los servicios que ofrece se incluyen también la recogida y traslado de animales fallecidos, celebración de actos de despedida o incluso el apoyo de un equipo psicológico. Sus tarifas van desde los 40 euros de una incineración básica hasta los más de 900 que cuesta el servicio más caro: enterrar a una mascota de gran tamaño (más de 30 kilos) durante tres décadas en 'El parque del recuerdo'.

Más que una anécdota. Que el cementerio de mascotas de Málaga haya gestionado más de 700 servicios en dos años tiene poco de sorprendente. El primer censo oficial encargado por el Gobierno muestra que en España hay más de 15,1 millones de animales de compañía, la gran mayoría perros (7,6 millones) y gatos (5,6 millones). Andalucía, la comunidad más poblada de España, se sitúa a la cabeza también en número de mascotas, con alrededor de 3,3 millones

Un concepto: pet-economy. Los españoles no solo tenemos cada vez más mascotas. También nos gastamos, en general, más dinero en su cuidado. Y eso está generando una demanda de servicios considerable relacionados con la pet-economy. Un informe reciente de EAE Business School estima que en nuestro país las mascotas generan un negocio de 5.770 millones de euros al año y mueven un sector que crece al 8,3%, generando de paso decenas de miles de empleos.

Con esos datos sobre la mesa se entiende mejor que haya aseguradoras e incluso fondos de capital riesgo que empiezan a interesarse por el cuidado animal o que haya otras ciudades en España interesadas en seguir el ejemplo de Málaga y dotarse de sus propios cementerios públicos para perros y gatos.

Imágenes | Ayuntamiento de Málaga

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