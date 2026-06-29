Mayoral lleva casi un siglo fabricando ropa para niños. Es la pieza que faltaba para que la salida a Bolsa de Digi funcionara

Digi Spain ha confirmado este lunes que pide cotizar en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia con una oferta de hasta el 25% de su capital. La operación parte de una valoración pre-money de 1.700 millones de euros y se apoya en un compromiso vinculante de 100 millones del Grupo Mayoral, el fabricante malagueño de ropa infantil de la familia Domínguez de la Maza.

Es el segundo intento en seis semanas. En abril, Digi aplazó la salida porque no aceptaba un descuento superior al 10% sobre los 2.000 millones que entonces buscaba.

Hoy ha aceptado un recorte mayor.

Entre líneas. Los 300 millones menos de valoración en seis semanas son el precio que el mercado pone hoy al cuarto operador con red propia de España. 15%.

Después está Mayoral. Una empresa textil malagueña suscribiendo 100 millones en una telco antes del debut bursátil no es lo habitual. Lo habitual es un fondo soberano (caso de la fiberCO de Orange y Vodafone), una aseguradora o una family office especializada en infraestructuras. Si Digi ha tenido que activar a un grupo cuyo negocio principal es vestir niños, es porque los compradores naturales de una OPV de telecomunicaciones europeas no estaban dispuestos a entrar en los términos que la teleco quería, o al menos no sin un ancla previa.

Mayoral cumple aquí dos funciones a la vez:

Aporta capital comprometido antes de fijar precio. Y aporta narrativa española. Digi quiere dejar de sonar a operador rumano de bajo coste y empezar a sonar a empresa con vínculos profundos en el país. El nombre Domínguez de la Maza ayuda a esa traducción, especialmente en entornos empresariales.

Las cifras. El detalle de la operación deja claro que la OPV no resuelve el balance. Más bien lo acompaña.

1.700 millones . Valoración pre-money. En mayo eran 2.000.

. Valoración pre-money. En mayo eran 2.000. 136 millones . Fondos netos que entrarán en caja una vez descontados los costes de colocación.

. Fondos netos que entrarán en caja una vez descontados los costes de colocación. 1.814 millones . Deuda bancaria del grupo a 31 de marzo.

. Deuda bancaria del grupo a 31 de marzo. 400 millones . Capex previsto solo para 2026.

. Capex previsto solo para 2026. 75%. Lo que retiene Zoltán Teszári a través de Digi Communications. Mando intacto.

Los 136 millones netos que dejará la operación no cubren ni cuatro meses del capex de este año. Llamativo.

El contexto. Digi ha crecido al 20% anual desde 2023 y cerró 2025 con 929 millones de ingresos y 175 de EBITDA ajustado. Lidera las altas netas en banda ancha fija y móvil de manera continuada desde finales de 2021. Tiene 14,2 millones de hogares pasados con fibra propia y 11,4 millones de líneas activas.

El modelo es conocido: tarifa baja, 11.700 empleados directos sin externalizar la atención al cliente (una de las claves de Digi es su apuesta por mantener todo interno) y captura constante de portabilidades. Es el operador que ha forzado a Movistar, Vodafone y Orange a reaccionar dos veces en menos de tres años.

El problema empieza en el margen. El EBITDA ajustado se mueve hoy en torno al 20%. El plan presentado a inversores promete subirlo al 30% a medio plazo. Y la tendencia no es al alza, sino a la baja.

Sí, pero. Diez puntos de margen sin retocar precio es matemáticamente complicado. Además, retocar precios al alza contradice todo el ADN comercial de Digi.

La ecuación solo cuadra si pasan dos cosas al mismo tiempo:

La red propia llega antes de lo previsto a los 21 millones de hogares... ...y el peso del acuerdo mayorista con Telefónica para el acceso 5G se reduce. Capex hoy para autonomía mañana.

Eso es exactamente lo que financian los 136 millones. Mientras tanto, la familia Teszári conserva el 75% desde Bucarest. La salida a Bolsa no diluye el control.

Y ahora qué. El rango definitivo de precios y la fecha quedan pendientes de la aprobación del folleto por la CNMV. La empresa apunta a finales de julio.

Tres preguntas marcarán la operación cuando se abra el libro:

Si los grandes fondos europeos entran por encima del precio implícito que ha fijado Mayoral con su compromiso, o se conforman con él. Si Digi sostiene su ritmo de portabilidades una vez sometido al escrutinio bursátil trimestral, con un margen del 20% que ahora todo el mercado podrá leer. Si Telefónica, Vodafone España y MásOrange interpretan la cotización como una amenaza adicional o como el primer paso para volver a poner sobre la mesa la consolidación del sector.

La respuesta llegará con el primer día de cotización. Y con los siguientes resultados.

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