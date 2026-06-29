EEUU se ha dado cuenta de que millones de trabajadores no tienen futuro por la IA. Y se ha puesto manos a la obra

Una pregunta lleva recorriendo los consejos de ministros y los principales foros económicos del mundo desde hace que ChatGPT mostró sus capacidades en noviembre de 2022. ¿Cuántos puestos de trabajo va a destruir la IA?

El propio fundador de OpenAI ha sido una de las voces más pesimistas, e incluso ha financiado estudios y pruebas piloto sobre la renta básica universal como herramienta para atenuar el impacto de la IA en el mundo laboral. Dario Amodei, CEO de Anthropic, tampoco es optimista sobre el impacto de la IA en el mercado laboral: hasta la mitad de los empleos de oficina de los recién graduados podrían desaparecer en cinco años.

Ahora, los mismos que desarrollan los grandes modelos de IA, están poniendo dinero encima de la mesa para amortiguar el golpe laboral que se avecina. La preocupación por un apocalipsis laboral es tal, que incluso está uniendo a adversarios políticos para encontrar juntos una solución.

Unidos contra el apocalipsis laboral de la IA. Tal y como publicaba The Wall Street Journal, la semana pasada nacía RAISE US, una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo formar a los empleados de EEUU en perfiles con futuro dentro de la nueva economía de la IA que se avecina en los próximos años.

La organización estará dirigida por la demócrata Gina Raimondo, exsecretaria de Comercio en la administración Biden pero, lo que resulta más curioso, es que lo hará junto al exgobernador republicano de Indiana Eric Holcomb. Sí, la IA ha conseguido algo que parecía imposible: que partidos políticos empresas rivales unan esfuerzos para evitar que millones de empleados se queden sin trabajo por la llegada de la IA.

El problema también quiere ser la solución. La iniciativa arranca con más de 500 millones de dólares ya comprometidos, la mitad de una meta presupuestaria que se fija en 1.000 millones a varios años vista. El objetivo de RAISE US es armonizar la evolución de la carrera de la IA, pero sin dejar atrás a las personas. "Si construimos los mejores sistemas de IA del mundo y dejamos atrás a millones de americanos, no habremos ganado nada", señalaba Raimondo en la presentación del proyecto.

Lo más llamativo de todo es que, entre los principales donantes de esta iniciativa encontramos a algunos de los principales protagonistas de la carrera por la IA. A saber: Amazon, Microsoft, Bank of America, IBM, Cisco o la farmacéutica Eli Lilly. Por supuesto, también se han sumado Anthropic y la fundación de OpenAI. Es decir, los mismos que están construyendo las herramientas que pueden dejar sin trabajo a sus usuarios, quieren proporcionarles formación para un futuro en un sector menos expuesto a la IA o para cubrir los nuevos perfiles profesionales que se crearán.

La IA lo va a cambiar todo. La IA está evolucionando mucho más rápido que los sistemas diseñados para proteger a los trabajadores, y eso les hace más vulnerables. Goldman Sachs calculaba que unos 300 millones de empleos a nivel global se verán afectados por la automatización de la IA generativa. En EEUU, los jóvenes de entre 22 y 25 años con trabajos expuestos a la IA ya acusan el golpe y su tasa de paro ha subido casi tres puntos desde principios de 2025.

El problema es que los sistemas de ayuda y subsidio de desempleo actual no están pensados para cubrir a empleados de sectores enteros que, de golpe, pierden sus empleos por la automatización de la IA. En España, el subsidio de desempleo es más garantista cuando un empleado se queda en paro, pero en países como EEUU, solo el 27% de los desempleados recibe prestación por desempleo, según datos de 2025.

Objetivos de RAISE US. Un análisis de Brookings de 2025 revisó décadas de programas de formación y reorientación laboral, y concluyó que sus resultados han sido, en el mejor de los casos, modestos. RAISE US quiere rediseñar los incentivos para que las empresas prefieran reciclar a sus empleados antes que despedirlos.

También plantea reformas en los subsidios de desempleo de EEUU, de forma que un trabajador despedido pueda seguir cobrando el paro mientras inicia un negocio o empieza una formación, en lugar de perderla en cuanto firma un contrato nuevo, algo similar a lo que ya se aplica en España en algunos casos específicos para incentivar su reinserción laboral.

Ponerlo en marcha antes de que sea tarde. Las primeras pruebas piloto de la plataforma de formación laboral ya están en marcha en cuatro estados de EEUU. En Arkansas, se está probando una plataforma de orientación laboral basada en IA que conecta a estudiantes y desempleados con programas de formación adaptados a su perfil. En Maryland, el foco está en ampliar un programa de cursos remunerados de al menos nueve meses que da experiencia real a los candidatos en sectores con alta demanda de personal, como la sanidad.

El mayor temor de quienes impulsan la plataforma es que sus medidas lleguen a tiempo. Los mercados laborales ya muestran señales de ajuste con cambios en la demanda de determinados perfiles tecnológicos al alza, mientras que los perfiles junior están en caída libre en tecnología, firmas de abogados y consultoras.

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Imagen | Unsplash (Shamin Haky)