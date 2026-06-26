Christian Klein, CEO de SAP, lo tiene claro: "En tres o cuatro años es posible que ya no haya nadie desarrollando software aquí"

SAP es una de las empresas de software más grandes del mundo, por eso, cuando su CEO afirma que en muy poco tiempo no habrá nadie programando, es que la cosa se va a poner realmente complicada para los ingenieros de software.

Christian Klein, CEO de SAP, aseguró en una entrevista para Financial Review que: "El desarrollo de software es la función más afectada por la IA, y existe la posibilidad de que en tres o cuatro años ya no haya nadie desarrollando software en SAP". La afirmación de Klein no es una maniobra de presión a sus empleados, sino que forma parte de una estrategia que el directivo lleva meses construyendo, y que ahora tiene nombre: la Empresa Autónoma.

Una empresa que quiere reinventarse desde dentro. SAP tiene más de 110.000 empleados en todo el mundo y es la mayor empresa de software de Europa. De esos 110.000 empleados, más de 30.000 ocupan puestos de desarrollado de software. Eso significa que Klein espera poder automatizar el trabajo que hoy realiza más del 27% de su plantilla con agentes de IA.

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El CEO comparte la idea de que el vibe coding permite que alguien sin formación técnica pueda generar software a partir de instrucciones en lenguaje natural. Klein, al igual que muchos otros altos directivos tecnológicos, ve en eso el principio del fin de los programadores tal y como lo conocemos en la actualidad. Es decir, el papel del desarrollador de software ya no estará vinculado a la generación del código, sino a su supervisión.

SAP no despide, recoloca. No obstante, lo que Klein ha querido dejar muy claro es que, aunque SAP tenderá a reducir el número de desarrolladores de software en su plantilla, eso no significa que vaya a despedir a sus empleados. Simplemente pasaran a desarrollar otros roles dentro de la empresa para cumplir con las nuevas necesidades de desarrollo.

Klein explica que la plantilla cambiará y los gestores de producto, que antes apenas programaban, pasarán a trabajar junto a expertos de distintos sectores para crear nuevos agentes de IA. "Necesitamos gestores de producto que sepan leer el código y entiendan los negocios. Si bien la demanda de desarrolladores baja, necesitamos más científicos de datos", asegura el directivo.

Se buscan entrenadores de IA, no programadores. Según datos del último estudio sobre tendencias globales sobre el futuro del trabajo elaborado por ManpowerGroup, las habilidades en IA han superado a la ingeniería y la informática como las más difíciles de encontrar, con un 72% de empresas con dificultades para cubrir esos puestos. Los perfiles que Klein describe, gestores de producto que entienden cómo funciona la IA y diseñan agentes de IA, no existen aún en la cantidad que la industria necesita.

La confianza de los desarrolladores en el código que genera la IA cayó del 40% al 29% en un solo año. El 46% de los profesionales desconfía activamente de esas herramientas. El 45% del código generado por IA contiene fallos de seguridad graves. Klein habla de un futuro sin programadores, pero los datos de hoy muestran que la supervisión humana sigue siendo la diferencia entre un producto fiable y uno con agujeros.

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Imagen | SAP, Unsplash (Becomes Co)