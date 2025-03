Los trabajadores llevamos ya tres años conviviendo con la IA: estamos menos preocupados que nunca porque nos reemplace

La IA está avanzando a pasos agigantados, y eso, a largo plazo, sin duda tendrá un fuerte impacto en todos los ámbitos de nuestra vida: desde el ocio a las herramientas que usamos en el trabajo. El informe Future of Jobs Report 2025 que realiza el Foro Económico Mundial estima que en 2030 la inteligencia artificial desplazará unos 92 millones de empleos.

Sin embargo, poco a poco vamos tomando consciencia de la dimensión de este avance tecnológico, y hemos descubierto que, por el momento, no tiene la capacidad para sustituir el trabajo de un humano. Un reciente estudio de InfoJobs revela datos sorprendentes sobre cómo los trabajadores españoles perciben la amenaza de la IA en el entorno laboral.

Menos miedo a la IA. Aunque la IA ha revolucionado muchos sectores, la preocupación por perder el empleo por la llegada de esta tecnología ha disminuido en España. Según un estudio de InfoJobs, el 24% de los trabajadores sigue percibiendo riesgo de despidos por la implantación de la IA, una cifra considerablemente menor al 37% que el mismo estudio revelaba hace un año.

Este descenso podría deberse a un mayor conocimiento de la capacidad de la IA en la actualidad y sus aplicaciones en un entorno de trabajo real.

La diferencia está en el uso. La percepción varía significativamente entre quienes utilizan habitualmente la IA en su trabajo y quienes no. Entre aquellos que usan esta tecnología en su flujo de trabajo, tienden a verla como un complemento que mejora su productividad y no como un reemplazo para su puesto. De hecho, solo el 21% de ellos teme ser reemplazado por una IA y el 37% considera que sí provocará algunos despidos, pero no llegará a sustituir al trabajo especializado.

En cambio, entre aquellos que no usan la IA habitualmente en su trabajo, la incertidumbre persiste. Un 27% de este grupo todavía ve a la IA como una amenaza en lugar de como una herramienta de productividad.

Un complemento, no un sustituto. Una encuesta de InfoJobs de febrero de 2025, revelaba que solo uno de cada tres empleados usaba inteligencia artificial en el ámbito laboral. Su principal uso, con un 58% de los casos, era como complemento de ayuda para traducir textos y documentos en otros idiomas o como fuente de consulta para la resolución de problemas en chatbots del estilo de ChatGPT.

Según el informe de InfoJobs, el 16% de los encuestados considera que el uso de esas herramientas basadas en IA ha mejorado la calidad y precisión de su trabajo, el 28% considera que ha mejorado su productividad y el 19% considera que el uso de esta tecnología ha incrementado su ritmo de trabajo.

La brecha generacional de la IA. Los datos del estudio también revelan el impacto emocional de la IA en los trabajadores. Si bien un 34% se siente tranquilo ante la IA en el ámbito laboral, un 22% se siente amenazado por ella. El 27% experimenta una sensación de estancamiento profesional ante la falta de formación que ofrecen las empresas en esta materia.

Cabe destacar que la actitud hacia la IA también varía según la edad. Los usuarios menores de 35 años tienden a ser más optimistas y curiosos ante las capacidades de la IA, mientras que los trabajadores de mayor edad suelen mostrar más a usarla, por lo que su aproximación es más desde el miedo a sus capacidades de automatización.

Ingenieros de software, la excepción: La IA no afecta a todos los sectores por igual. Según datos de la Federal Reserve Bank of St. Louis basados en las ofertas de empleo publicadas en el portal de empleo Indeed, el número de ofertas para perfiles de ingeniero de software ha caído en picado desde julio de 2022.

¿La razón? La IA se está volviendo cada vez más hábil en el desarrollo de código y las grandes tecnológicas son early adopters en la implementación de esta tecnología en sus procesos, lo que reduce la necesidad de contratar tantos programadores haciendo más productivos a los que ya trabajan para ellas.

Google ya anunció que aproximadamente, el 25% de su nuevo código ya estaba generado por IA. En Amazon tampoco se están quedando atrás y ya está desplegando su herramienta Q Developer para librar "del papeleo" a sus programadores y permitir que se concentren en programar.

