Manus es la nueva sensación de la IA china tras DeepSeek. Está generando tantas expectativas como dudas

La semana pasada se empezaron a oír voces en el segmento de la IA. Teníamos teóricamente un nuevo fenómeno DeepSeek. Se trataba de Manus, un teórico agente de IA que planteaba opciones especialmente llamativas. Sin embargo, en redes sociales han aparecido dudas y suspicacias sobre la capacidad real de este modelo. La incógnita sobre su valor real está ahí.

Manus no es un agente de IA. Sus responsables en su sitio web oficial, es "un agente de IA general que conecta ideas con acciones: no solo piensa, entrega resultados". En realidad es más un modo "investigación profunda" —como el 'Deep Research' de OpenAI— sobre los datos que le demos. Así, Manus es teóricamente capaz de crearte un detallado plan de viaje de 7 días por Japón, ayudarte a realizar un análisis profundo del valor de las acciones de Tesla, crear para ti una presentación para una clase sobre la ley de conservación del momento, por ejemplo.

Expectativas por todo lo alto. Uno de los responsables de producto en Hugging Face lo calificó como "la herramienta de IA más impresionante que he probado jamás". Su servidor oficial de Discord ha logrado atraer a casi 170.000 usuarios desde su creación hace una semana. La expectación es notable, pero como explican en TechCrunch, hay dudas sobre su verdadera capacidad.

Manus se basa en Claude y Qwen. Hay usuarios que ya han indicado que Manus parece no haber sido creado de cero, y al parecer está totalmente basado en modelos variados como Claude 3.7 y Qwen (Alibaba). Uno de sus cofundadores, Yichao "Peak" Yi, confirmaba que en efecto se basan en otros productos y ellos son una capa que se apoya en dichos modelos. En el vídeo de presentación Yichao destacó que en algunos benchmarks Manus era superior a Deep Research y a Operator, los productos de OpenAI. ¿Lo es?

Errores e inconsistencias. Algunos expertos como Alexander Doria, cofundador de la startup de IA Pleias, han indicado que Manus comete errores y bucles infinitos al usarlo. Otros señalan cómo comete errores con preguntas con respuestas claras y no cita fuentes de forma consistente.

Beta por invitación. Por ahora no es posible acceder a las opciones de Manus, y solo es posible usarlo si algún otro usuario te invita. En TechCrunch han logrado tener acceso, y las pruebas realizadas, explicaba el editor que lo probó, "no han sido especialmente positivas". Ninguna de las tareas agénticas que probó —reservar mesa en un restaurante, sacar tickets de avión— funcionó. En The Register también han tenido acceso y no han quedado nada impresionados con los resultados". Probaron a crear un clon de Mario que resultó ser bastante terrible, por ejemplo. Otros usuarios que sí lo han probado o bien lo ensalzan o bien creen que a pesar de sus luces y sombras es un producto especialmente prometedor.

De momento esto no es un DeepSeek. Lo cierto es que la rápida popularidad de Manus contrasta con la de DeepSeek, que estuvo disponible desde el primer momento como desarrollo Open Source que cualquiera podía descargar y usar. Puede que la empresa quiera aprovechar precisamente esa expectación que generan las betas con acceso por invitación y que prefieran evitar gastos mayores de infraestructura.

