Alguien usó IA para superar una entrevista en Amazon. Su éxito ha hecho que Google quiera ver cara a cara a sus candidatos

Existe una delgada línea entre la genialidad y el engaño. Con la llegada de la inteligencia artificial, esta línea se difumina todavía más y el ámbito de las entrevistas de trabajo son un buen ejemplo de ello.

Un estudiante superó una entrevista técnica de Amazon ayudado con IA y su éxito ha tenido consecuencias: alguien lo delató a su universidad, él ha creado una empresa para que otros usen la IA en sus entrevistas de trabajo y Google va a dejar de hacer sus entrevistas de trabajo en remoto ante el incremento del uso de la IA por parte de los candidatos.

Se ha abierto el debate sobre si el uso de la IA en una entrevista de trabajo es hacer trampa o es usar las herramientas a tu alcance para encontrar una solución al problema planteado.

¿Emprendedor o tramposo?

Según publicaba CNBC, Chungin "Roy" Lee es un estudiante de informática de 21 años en la Universidad de Columbia que consiguió algunas entrevistas de trabajo en grandes tecnológicas como Amazon, Meta o TikTok.

Durante la entrevista técnica en remoto con Amazon, el estudiante utilizó una herramienta de IA que había creado con la que podía responder fácilmente a las preguntas y pruebas de programación que le pedía el reclutador de Amazon. "Hoy en día, todo el mundo programa con la ayuda de la IA", aseguraba el joven estudiante a CNBC.

Las pruebas técnicas son un requisito imprescindible para acceder a los puestos de ingeniería en estas grandes compañías por lo que el joven no tuvo más opción que prepararse a conciencia como se puede comprobar en su perfil de la web de capacitación LeetCode.

Tal y como recoge Gizmodo, esa capacitación fue una de las tareas más duras a las que se enfrentó Lee. "Fue una de las experiencias más desdichadas que he tenido programando. Sentí que tenía que hacerlo. Era algo que necesitaba para un trabajo en una gran empresa tecnológica, y había tanto que aprender, tanto que memorizar, y tantos problemas aleatorios que podía esperar que me plantearan. Me hizo odiar la programación".

Según el estudiante, los problemas que se plantean en las entrevistas son muy improbables y se acercan más un "teatro" en el que el entrevistado finge que no nunca ha visto ese problema, cuando en realidad ya lo ha estudiado y memorizado su solución. "No son para nada representativas de lo que haces como programador en el trabajo", señalaba el joven.

Para aligerar este "trámite técnico" el estudiante utilizó una herramienta que había desarrollado él mismo para superar con éxito su entrevista con Amazon. El resultado de la prueba fue todo un éxito y terminó recibiendo una oferta de trabajo en la compañía, aunque el joven la rechazó ya que la entrevista solo fue una forma para probar su herramienta. Un video con la prueba grabada que colgó en su cuenta de YouTube (ahora no disponible) y en la página web de la herramienta son la prueba de ello.

Chivatazo y expediente de la universidad

Días después de su entrevista técnica, Lee recibió una notificación de la Universidad de Columbia informándole de una audiencia disciplinaria que la entidad docente había abierto al estudiante de segundo año, según se puede leer en la carta que Roy Lee ha publicado en su perfil de X.

De acuerdo con lo publicado por Gizmodo, la universidad mostraba su rechazo al uso de herramientas de IA como "apoyo" a estas pruebas técnicas, que consideraba como una trampa.

"Amazon tiene una larga tradición de colaboración con Columbia Engineering... y nos preocupa profundamente que ocurran situaciones como esta. Confiamos en que Columbia tomará las medidas adecuadas con respecto a este estudiante y esperamos continuar con esta larga colaboración", señala la universidad en su escrito.

El joven, lejos de mostrarse preocupado por las medidas emprendidas por la entidad, ofrece la herramienta para que otros alumnos y candidatos puedan usarla en sus entrevistas.

Entrevistas cara a cara en las tecnológicas

Debido al uso cada vez más frecuentes de estas herramientas de IA durante las entrevistas, las grandes tecnológicas están pensando en volver a hacer estas entrevistas técnicas de forma presencial.

Tal y como señalaba CNBC en una de las últimas reuniones de Sundar Pichai con los empleados de la compañía, el directivo deslizó que sus gerentes de contratación debían considerar hacer estas entrevistas de forma presencial. Esta petición contrasta con el hecho de que, solo unos meses antes, el propio CEO de Google admitía que, gracias a la IA, en torno al 25% del código de Google lo generó una inteligencia artificial.

El uso de la IA está cada vez más presente en los procesos de selección. Desde el uso de algoritmos de seguimiento de candidatos (ATS por las siglas en inglés de Applicant Tracking Systems), que seleccionan automáticamente los currículums de los candidatos más adecuados, a métodos de entrenamiento para candidatos basados en ChatGPT o, como Roy Lee, el uso de IA durante las entrevistas en remoto.

El uso de herramientas de IA en los procesos de selección, sobre todo por parte de los candidatos, ha abierto un debate en redes sociales sobre si esto supone una falta de ética, o es tan válida como cualquier otra herramienta con la que se trabaja a diario.

En este debate, hay quien sí ve correcto utilizar estas herramientas durante la entrevista siempre que se haga de forma transparente, ya que demuestra que el candidato tiene recursos para encontrar la solución a un problema.

"Recuerdo que una vez, hace más de una década, dije en una entrevista: 'No conozco ese comando específico, pero existe Google para lo que no sabemos'. Me dijeron que fui el primero en responder 'Lo buscaré en Google', y que era una respuesta totalmente válida", asegura un usuario que plantea una equivalencia entre el uso de la IA y el motor de búsqueda.

Otros, en cambio, aseguran que el objetivo de estas pruebas es precisamente el de comprobar las habilidades de programación. Si se altera usando la IA, pierde su razón de ser.

En Xataka | Si tu silla cojea en una entrevista de trabajo, no es casualidad: están evaluando algo más que tu currículum

Imagen | Pexels (Anna Shvets)