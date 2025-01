No basta con ser bueno, hay que saber contarlo: así funciona el método STAR en entrevistas de trabajo

Steve Jobs decía que lo importante de una buena comunicación no es el mensaje en sí mismo, sino la forma en la que lo transmites. De ahí surgió su popular frase: "No es lo que dices, es cómo lo dices". Durante una entrevista de trabajo no importa lo bueno que seas en tu trabajo, sino lo bien que sepas transmitir a tu entrevistador que eres la persona adecuada para el puesto, algo que Steve Jobs hacía con gran maestría.

En muchas ocasiones, las entrevistas de trabajo no son para determinar si tienes los conocimientos técnicos para el trabajo ya que eso ya debe quedar claro en el currículum, es para conocer a la persona y sus habilidades blandas (Soft skills).

Jeremy Schifeling fue líder del equipo de Educación de LinkedIn, exsocio de OpenAI y reclutador para empresas como Google, Apple, Amazon y McKinsey compartió algunos consejos en un artículo publicado por CNBC para mejorar las habilidades de comunicación con el sistema STAR, que utilizan los guionistas de Hollywood, para afrontar las preguntas de las entrevistas de trabajo. Al fin y al cabo, estas entrevistas son como una obra de teatro.

El método STAR: haz de tu experiencia una película

El método STAR es un acrónimo que sirve para recordar la forma de estructurar el relato de tu respuesta para que, al contarla, el entrevistador reciba la información de forma ordenada. "Por grandes que sean tus logros, si los compartes de manera descuidada, tu entrevistador asumirá que eres descuidado y no te verá como el profesional organizado, lógico y competente que está buscando", aseguraba el experto en reclutamiento.

STAR toma sus iniciales de Situación, Tarea, Acción y Resultado. Estructurando las respuestas para responder a cada uno de los apartados se obtiene un relato sólido en el que no se omite información importante para responder a las preguntas de los entrevistadores. Ante la pregunta de un entrevistador sobre, por ejemplo, alguno de tus éxitos en anteriores empleos, el experto recomienda ordenar la información de este modo:

Situación : ¿Cuál fue el contexto de tu experiencia?

: ¿Cuál fue el contexto de tu experiencia? Tarea : ¿Cuál fue su responsabilidad y objetivo específico en la situación?

: ¿Cuál fue su responsabilidad y objetivo específico en la situación? Acción : ¿Qué pasos tomaste?

: ¿Qué pasos tomaste? Resultado: ¿Cuál fue el impacto de tu trabajo? ¿Qué aprendiste?

Según Schifeling, esta estructura proporciona el "principio básico de la narración humana" y por eso lo usan los guionistas de Hollywood para construir las historias que luego llegan a la gran pantalla. Un ejemplo: Star Wars.

Situación: Hay una hipotética galaxia muy, muy lejana, en la que Darth Vader gobierna con mano férrea y reduce a cenizas los planetas insurrectos.

Tarea: Hay que derrocarlo para liberar a la galaxia de su malvada influencia.

Acción: El joven Luke Skywalker lidera la resistencia que lucha heroicamente contra las tropas del tirano y destruyen la Estrella de la Muerte.

Resultado: Se restablece la paz en la galaxia y los planetas se unen en una alianza para restablecer un régimen democrático.

Los reclutadores también la usan

De la misma forma, los entrevistadores también pueden estructurar las entrevistas en base a este esquema, conduciendo al candidato por cada una de las etapas para determinar sus habilidades, tal y como confirmaban desde la plataforma de reclutamiento TalentÁrea.

Al ofrecerle el relato de tu experiencia ya estructurado previamente, el reclutador se limitará a hacer "check" en el conjunto de habilidades que está buscando en el candidato, lo cual dejará una buena impronta que influirá en su decisión final.

ChatGPT, para entrenar las respuestas STAR

Jeremy Schifeling aseguraba que "dominar la narración de historias puede llevar toda una vida, pero puedes usar la IA para practicar y perfeccionar tus respuestas STAR", de ese modo, habrás ensayado la estructura de algunas respuestas antes de las entrevistas.

Comienza pidiendo a ChatGPT una lista de posibles preguntas que pueden surgir en una entrevista de trabajo con un mensaje como: "¿Cuáles son las 10 preguntas de entrevista más probables para esta descripción de trabajo: [descripción del trabajo]?"

Esto generará una lista de posibles preguntas que pueden surgir en la entrevista en base al puesto vacante. A continuación, puedes pedir a ChatGPT que genere una respuesta STAR (Situación, Tarea, Acción y Resultado) para una de las posibles preguntas que dio en su respuesta anterior, teniendo en cuenta tu currículum, adjuntándole el documento junto a la petición.

Según el experto en reclutamiento, "el objetivo no es memorizar y repetir la respuesta exacta que te da ChatGPT [que probablemente se habrá inventado buena parte de su historia], sino perfeccionar tu capacidad para dar una respuesta completa, concisa y contundente utilizando el método STAR". ¡Que la fuerza te acompañe!

