Steve Jobs tenía una habilidad que Bill Gates siempre envidió: ser Steve Jobs en todo momento

Que exista rivalidad entre líderes de dos grandes compañías que luchan por un mismo nicho de mercado es algo casi natural, incluso cuando ambos son miembros de la misma familia.

En esa tesitura se encuentran Mark Zuckerberg y Elon Musk por la popularidad de sus redes social (que a punto estuvieron de llegar a las manos), o entre Jeff Bezos y, de nuevo, Elon Musk por la carrera espacial que disputan SpaceX y Blue Origin. Sin embargo, pocas rivalidades con la intensidad de Steve Jobs y Bill Gates, adalides de la batalla entre Windows y Mac.

En una reciente entrevista en el podcast Armchair Expert conducido por Dax Shepard, el millonario fundador de Microsoft reconocía que siempre había envidiado la naturalidad de Steve Jobs cuando salía al escenario a presentar sus productos. “Steve Jobs era natural. “Es una habilidad que él tenía, un nivel que nunca alcanzaré”, afirmaba Bill Gates.

Jobs: un maestro de la comunicación sobre el escenario

Jobs puso de moda que los directores ejecutivos de las compañías se subieran al escenario a presentar en primera persona los nuevos productos, acompañados por todo su séquito de especialistas.

Bill Gates destacó la tarea que Jobs y él mismo desarrollaron representando a Microsoft y Apple, respectivamente: debían convencer a usuarios y empresas sobre el impacto que tendría en sus vidas y empleos tecnologías como el correo electrónico o las hojas de cálculo “Incluso lo llamamos evangelización. A algunas personas puede que no les guste que hayamos robado un término religioso, pero contar la historia de la magia del software es algo que era una gran parte del trabajo", dijo el magnate de la tecnología.

Como escribieron Brent Schlender y Rick Tetzeli en su libro de 2015 ‘Becoming Steve Jobs’ el fundador de Apple no dejaba ningún detalle de las presentaciones al azar.

“Una vez pasé un día entero viéndolo realizar múltiples ensayos de una sola presentación, modificando todo, desde el color y el ángulo de ciertos focos hasta editar y reorganizar el orden de las diapositivas de la presentación de Keynote para mejorar su ritmo”, escribió Schlender en su libro.

Bill Gates compartió en alguna ocasión escenario con el fundador de Apple y durante su entrevista recordó aquellos momentos. “Siempre fue divertido verlo ensayar. Parte de su genio era que, cuando finalmente lo hacía, parecía que simplemente estaba pensando en ello. Era como si simplemente se le acabara de ocurrir la frase que estaba diciendo”.

En su entrevista, Gates confesó que todavía intenta recurrir al estilo de comunicación que tan bien dominaba Jobs en las conferencias y presentaciones que realiza para recabar apoyos para sus proyectos en educación, sanidad e inteligencia artificial. "Me gusta tratar de explicar las cosas y me gusta recibir comentarios: qué historias tuvieron impacto y cuáles no conectaron".

