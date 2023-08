"Elon no es serio": Zuckerberg se harta de los titubeos de Musk y decide dar carpetazo a su pelea

Giro de tuerca en el combate entre Mark Zuckerberg y Elon Musk. Si hace unos días volvía la 'ilusión' por ver a dos multimillonarios acariciándose la cara en una jaula con un mensaje de Elon Musk que parecía querer celebrar la pelea en el mismísimo Coliseo, ahora llega la respuesta de Mark Zuckerberg. Y sí, nos podemos ir olvidando de la 'Velada de Silicon Valley'.

Harto de fanfarronadas. Hace unas semanas, debido al lanzamiento de Threads, Elon retó a Zuckerberg a una pelea en una jaula. El fundador de Meta, curiosamente, aceptó, y estaba fuerte, pero tras una serie de mensajes y largas de Musk, Mark se ha cansado.

Que si le duele la espalda, que si tiene que esperar a ver... tras eso, Zuckerberg ha compartido un mensaje en Threads cerrando las puertas al evento. "Creo que estamos de acuerdo en que Elon no es serio y hay que seguir adelante". Así es como comienza un mensaje que deja ver el interés de Zuck en el evento. "Le ofrecí una cita real, Dana White -presidente de la UFC- se ofreció para hacer que el combate fuera legítimo, pero Elon no quiere confirmar una fecha".

Musk seguía vacilando a Zuck. En el mensaje, se ve que Mark está molesto por el circo que se ha montado alrededor de este evento, pero también porque considera que Musk le estaba tomando el pelo. "Dice que necesita cirugía y, ahora, pide hacer una ronda de práctica en mi patio trasero". Y parece que sí, que Elon estaba vacilando a Mark.

Del Coliseo al patio trasero de Mark. Y es que, Elon ha respondido indirectamente mostrando los mensajes que han intercambiado. Zuck le decía que, si querían hacer esto, había que hacerlo ya para dejar de generar humo y Musk respondió que iba a estar en Palo Alto hoy, 14 de agosto, y que si querían podían pelear en su 'Octagon'.

Después de eso, vino la tomadura de pelo de Musk: "no he practicado mucho, aparte de una sesión con Lex Fridman hoy. Pienso que es improbable, debido a la diferencia de tamaño, pero quizá seas un Bruce Lee y, de alguna manera, me ganes".

Los SMS entre Zuck -gris- y Musk -verde-.

¿A quién vas a llamar? Tras esos mensajes, además de los que se han ido publicando en redes, es lógico pensar que Zuck iba en serio y Elon... no tanto. Mark ha cerrado el mensaje con un "si Elon alguna vez se toma en serio la fecha y quiere un evento oficial, ya sabe cómo ponerse en contacto conmigo". Voy a centrarte en competir con gente que se toma el deporte en serio".

Era raro, pero había esperanza. Y, admitámoslo, creo que nadie se había tomado esto en serio, conociendo a Elon, hasta el mensaje de la semana pasada. El Coliseo, debido a sus características actuales, era improbable, pero estaba esa esperanza de ver a los dos magnates midiéndose el lomo en una jaula como si fuera un descafeinadísimo Steve Jobs contra Bill Gates moderno. Al final, parece que no ocurrirá, a no ser que a Musk se le meta en la cabeza plantarse en el patio trasero de Mark.

En Xataka | Ketamina, psilocibina y LSD: las microdosis alucinógenas están triunfando entre los millonarios de Silicon Valley