Elon Musk ha retado a Mark Zuckerberg a una pelea de lucha libre en una jaula. Zuckerberg ha aceptado

Meta está preparando un competidor de Twitter. Se tratará de una aplicación independiente basada en Instagram y que según los rumores se llamará Threads. El pasado martes por la noche Elon Musk respondió en Twitter con una crítica a la propuesta y alguien le dijo que tuviera cuidado porque, despué sde todo, "ahora hace jiu-jitsu" ¿Qué hizo Elon? Retar a Zuck a una pelea.

Elon le tira el guante a Zuck. El mensaje, al más puro estilo de Elon Musk, retaba a Mark Zuckerberg. "Estoy listo para una pelea en una jaula si él lo está lol". Podría parecer una broma, pero la cosa se está poniendo cada vez más seria.

Zuck lo recoge. Pocas horas después Zuckerberg respondió a ese mensaje de Musk con una historia de Instagram. En ella se ve una imagen en la que solo había tres palabras: "Send Me Location" (en una traducción libre, "Dime dónde").

Las Vegas espera (parece). Musk no se ha arrugado ni mucho menos, y en un mensaje hace unas horas proponía luchar en The Octagon, la célebre jaula que se usa para las peleas de la UFC y que está en Las Vegas. A continuación añadía información sobre su movimiento estrella, al que llama "La Morsa". Con él, dice, "me tumbo encima de mi oponente y no hago nada".

Batalla dialéctica. Como señalan en The Verge, Elon Musk lleva unos días provocando a Zuckerberg con mensajes salidos de tono. Chris Cox, uno de los directivos de Meta, explicó a su equipo durante una reunión reciente que esperaban crear una versión de Twitter "dirigida de forma cabal". Mientras, Zuckerberg participó en un podcast en el que afirmó que "siempre he pensado que Twitter debería ser usado por 1.000 millones de personas", apuntando al hecho de que está algo desperdiciado (ronda los 240 millones de usuarios activos al mes).

Zuck está en forma (o lo parece). Musk, de 51 años, es más grande físicamente y alguna vez ha mencionado que de jovencito, en sudáfrica, tuvo varias peleas callejeras. Aún así Mark Zuckerberg, de 39 años, publicó recientemente unas fotos en Facebook en las que se le veía ganando un torneo de jiu-jitsu. También ha mencionado cómo completó un entrenamiento de alta intensidad llamado "Murph Challenge" recientemente. Zuck contó recientemente en Instagram que de hecho se estaba preparando para su debut en combates MMA (Mixed Martial Arts).

No parece una broma. Alex Heath, editor de The Verge, apuntaba que "el post de Zuckerberg en su cuenta de Instagram no es de hecho una broma". El potencial evento sin duda atraería muchísima expectación, pero desde luego sería sorprendente que finalmente se celebrase el combate. De momento no hay fechas ni confirmación oficial por parte de las empresas, y todos los mensajes son más un intercambio personal entre Musk y Zuckerberg.

Peleas de influencers. En los últimos años hemos visto cómo este tipo de combates han llamado mucho la atención, más por lo mediático de sus protagonistas que por su calidad en el ring (o, en este caso, en la jaula). Las veladas que enfrentan a influencers se han convertido en eventos con un seguimiento espectacular, y lo demuestra la expectación generada por "La Velada del Año III", organizada por Ibai Llanos. Vendieron 60.000 entradas en una hora.

