Probamos Threads: la nueva red social de Meta lo tiene (casi) todo para hacerle competencia a Twitter

Threads ya está aquí, o al menos, lo está a medias. A priori, la nueva red social de Meta, ya está disponible, pero la “realidad” (entre comillas, ahora explicaremos por qué) es que en la Unión Europea todavía no se ha lanzado. Sin embargo, desde Xataka ya hemos podido acceder a Threads, echar un vistazo y ver qué se cuece, cómo es por dentro y qué podemos esperar del “nuevo Twitter” de Mark Zuckerberg. Y ya te adelantamos que sí, parte con ventaja.

Lanzamiento a medias (a medias). Lo primero es que Threads no está disponible en la Unión Europea por cuestiones de privacidad. No obstante, la realidad es que nada impide descargar el archivo APK desde un repositorio de confianza, instalar la aplicación en el móvil y echarla a andar. A diferencia de lo que se podría esperar, no es necesaria una VPN ni nada por el estilo. Descargas, instalas y a correr. Es exactamente lo que hemos hecho nosotros en un móvil Android para estas impresiones.

El registro. No podría ser más sencillo, ya que Threads se integra con Instagram. Cuando abrimos la app, iniciamos sesión con nuestra cuenta de Instagram, conservando así nuestro nombre de usuario. También podemos importar nuestra bio si así lo queremos y añadir un enlace, que también podemos importar desde Instagram. La foto, más de lo mismo. Y por último, podemos poner el perfil público o privado, como queramos. Realmente, eso es prácticamente todo lo que tenemos, por ahora, de cara a la personalización.

Gente a la que seguir. Cuando completamos nuestro perfil, Threads nos sugiere a quién podemos seguir y en la lista aparecen todos y cada uno de nuestros contactos en Instagram, estén o no en Threads. De hecho, cuando yo me he abierto la cuenta ya tenía solicitudes de seguimiento. La cosa es que, gracias a este mecanismo, Threads parte con una ventaja enorme con respecto a Twitter: una base de 1.300 millones de usuarios que ya están en Instagram y que son potenciales usuarios de Threads. Es un poco “trampa” que aparezcan personas a las que seguimos en Instagram como usuarios a seguir en Threads, y más ahora, que no está disponible oficialmente en España, pero la idea es esa: que desde el principio puedas estar al tanto de lo que publica la gente a la que sigues.

El feed. Seguramente no sorprenda a nadie que el feed de Threads sea algorítmico. Aparece el contenido del las personas a las que seguimos, pero también publicaciones (aquí se llaman hilos) de cuentas que no seguimos y que nos pueden interesar. En la foto de perfil de estas cuentas elegidas por el algoritmo, aparece un “+” para seguirlos rápidamente. Se pueden compartir fotos, vídeos, GIFs y texto y, al menos por ahora, no hay publicidad. Por ahora, ojo. Probablemente no tarde en cambiar. Aquí cabe destacar que Threads usará el protocolo ActivityPub, el mismo que Mastodon, por lo que formará parte del fediverso, pero este no está disponible en el lanzamiento.

Explorar. En el icono de la lupa encontraremos cuentas recomendadas para seguir y un buscador de perfiles (no de hilos), poco más. No hay hashtags en tendencia ni contenido adicional más allá del buscador y el listado de cuentas. De hecho, llama la atención que los hashtags que ponemos en los hilos no son clickables, por lo que, a priori, no parecen tener ningún efecto ni valor a la hora de, por ejemplo, comentar y seguir un evento. De todas maneras, esta es una versión muy inicial, por lo que, probablemente, se vayan implementando este tipo de cosas en el futuro.

Crear hilos. El creador de mensajes de Threads no podría ser más sencillo. En cada mensaje podemos poner hasta 500 caracteres e ir añadiendo información en los mensajes inferiores, como en los hilos de Twitter. No hay opciones de formato ni se puede editar una publicación recién enviada. Lo que sí podemos hacer es añadir contenido multimedia, seleccionar quién puede ver la publicación y ocultar el número de ‘me gusta’ (algo heredado de Instagram pero que aquí quizá tiene menos sentido). Los usuarios que vean nuestros hilos podrán responder, compartir, citar, dar ‘me gusta’, silenciar, ocultar, bloquear y denunciar el contenido.

Las notificaciones. Más sencillas que el mecanismo de un botijo. La pestaña está dividida en cuatro bloques, a saber: Todo, Respuestas, Menciones y Verificados. “Todo” es un cajón de sastre con todo, incluyendo ‘me gusta’, republicaciones, menciones, solicitudes de seguimiento, nuevos seguidores… En “Respuestas” aparecen solo las contestaciones a nuestros mensajes, en “Menciones” los mensajes en los que se nos hayan mencionado y en “Verificados” las interacciones con cuentas verificadas. Poco más.

Nuestro perfil. El último icono que tenemos es nuestro perfil, muy minimalista y sencillo. Nuestro nombre aparece en grande junto a nuestra foto y podemos editarlo, compartirlo (generando un enlace como este), ver nuestras publicaciones y acceder directamente a Instagram. Los ajustes son algo escasos, en tanto que algunas configuraciones de privacidad (como las restricciones) se comparten con Instagram. Podemos poner el perfil privado, gestionar las menciones y silenciados, filtrar palabras y poco más. De momento, pocas opciones.

Una app sencilla, pero con muchísimo potencial. Se nota que Threads acaba de nacer y que todavía tiene mucho camino por delante, pero la base la tiene. La interfaz de la aplicación es muy sencilla e intuitiva, tiene una cantidad bastante alta de potenciales usuarios y llega en un momento perfecto. Ahora bien, tiene su margen de mejora. No hay mensajes directos, no hay posibilidad de filtrar el feed para ver solo contenido de las cuentas a las que seguimos, no se puede usar desde la web y va un pelín lenta, pero tiempo al tiempo. Ahora quedará esperar para ver si finalmente cuaja y si consigue desbancar a Twitter.

