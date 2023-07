Threads se deja ver en su versión web. Y como esperábamos, es prácticamente idéntica a Twitter

Si había un momento ideal para lanzar una alternativa a Twitter, ese era este. Y eso es justo lo que han hecho en Meta, que a través de Instagram han creado una nueva red social llamada Threads de la que se viene hablando desde hace semanas. Se espera que mañana aparezca disponible para iOS, pero hoy ya hemos podido ver su interfaz web y una cosa está clara: si sabes usar Twitter, sabrás usar Threads.

Zuck nos da la bienvenida. El primer mensaje (¿el primer 'thread'?) de esta nueva red social lo ha publicado Mark Zuckerberg, que con su nombre de usuario habitual en otras plataformas de la compañía ('zuck') ha escrito "Hagámoslo. Bienvenidos a Threads".

De momento no es posible crear cuentas. Aunque es posible ver el mensaje y sus respuestas, el sitio web de la plataforma (www.threads.net, el .com está cogido y sus propietarios están aprovechándolo) no da opción a crear nuevas cuentas. Eso sí: en Meta han dado acceso preliminar a algunas personas, algo que se puede comprobar rápidamente al ver que el mensaje de Zuckerberg ha recibido varios "Me gusta" y respuestas.

Igualita a Twitter. La interfaz web de Threads es muy similar a la que nos presenta Twitter. Se impone la claridad, y en la parte superior está el logotipo de la plataforma, que al ser pulsado hace que se cambie de un tema claro a un tema oscuro. Otros usuarios con acceso preliminar han mostrado publicaciones con imágenes o vídeos, y el funcionamiento es por tanto aparentemente idéntico al que tiene Twitter.

El fediverso espera. Por debajo, eso sí, Threads se basa en ActivityPub, la misma tecnología que Mastodon. En The Verge indican que la integración con el fediverso no estará disponible inicialmente, pero se espera que añadan dicha característica pronto, algo que probablemente sería un impulso importante para la plataforma de Meta.

¿Estará disponible en Europa? No está del todo claro. Ayer el diario irlandés Independent citaba las palabras de un portavoz de la Comisión de Protección de Datos (DPC) de Irlanda que indicaba que Threads no se desplegaría en la Unión Europea "en este momento". El lanzamiento se limitaría a Estados Unidos y al Reino Unido, que tras el Brexit no está gobernado de forma completa por el RGPD o las leyes de privacidad europeas, indicaban en dicho medio.

La DMA acecha. Según Bloomberg, "Meta está a la espera de más orientaciones sobre la Ley de Mercados Digitales (DMA), las nuevas normas de competencia de la UE que rigen el modo en que las grandes plataformas en línea utilizan su poder de mercado". Esta normativa pretende acabar con ecosistemas cerrados, y entre otras cosas obligará a que los grandes guardianes de los contenidos (Google, Apple, Meta, Twitter y Microsoft) permitan pasar datos de un lugar a otro. Mientras, eso sí, en Instagram anunciaron ayer la actualización de las Condiciones de uso del servicio. Esos nuevos términos están en vigor desde hoy, 5 de julio de 2023.

Twitter, más amenazada que nunca. Mientras, Twitter sigue en una situación caótica y mantiene los extraños límites de uso que Musk anunció este fin de semana. Las decisiones del multimillonario emprendedor han sido desde el comienzo polémicas y erráticas, y eso ha hecho que alternativas como Mastodon o Bluesky estén ganando popularidad aunque aún estén lejos de Twitter. Ninguna de ellas tiene, eso sí, a toda una Meta detrás. Esta podría ser la amenaza más importante para Twitter desde su creación.

Imágen: Anthony Quintano

En Xataka | La nueva red social que considera a Mastodon poco descentralizada y defendida por el fundador de Twitter