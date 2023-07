Ni pagando tendrás barra libre en Twitter: Elon Musk habla de "manipulación" y limita el uso de la red social

La polémica vuelve a sacudir a Twitter. La plataforma ha cambiado repentina y tajantemente su forma de presentar su contenido, y se ha convertido, al menos temporalmente, en una red social en la que o pagas, o tendrás muy difícil disfrutar de ella como lo hacías antes.

O inicias sesión o no verás nada. El pasado viernes, sin previo aviso, la web de Twitter dejó de estar disponible para usuarios no registrados. Si uno se conecta a ese sitio web, lo que se encuentra es una ventana de inicio de sesión con un fondo gris detrás. Si alguien que no ha iniciado sesión intenta visitar un tuit o un hilo en particular, se encontrará con algo parecido: una página vacía que pide que inicies sesión y que, eso sí, deja que accedas a la sección de "Explorar" con algunos tuits destacados. A partir de ahí la interacción es nula: no es posible visitar perfiles que aparecen allí o ver los comentarios de esos tuits.

Solo puedes ver cierto número de tuits. Unas horas después llegaba la verdadera bomba: Elon Musk anunciaba que "debido a niveles extremos de recolección de datos y manipulación del sistema" se aplicaban límites temporales (importante) al uso del servicio. Las cuentas verificadas podían leer 6.000 tuits al día. Las no verificadas, 600, y las nuevas y no verificadas, 300. No quedaba claro cuál era la antiguedad de las no verificadas para poder leer esos 600 mensajes al día. ¿2 días? ¿2 meses? No se sabe.

Caos y reacción. Ese tuit provocó una gran polémica entre los usuarios de Twitter, que de repente se comenzaron a encontrar con el mensaje "Rate limit exceeded" ("tasa límite alcanzada"). Las protestas se fueron acumulando rápidamente, lo que probablemente provocó que Elon Musk modificara en las horas siguientes los límites. Lo hizo no una, sino dos veces. Primero, a 8.000 para verificados, 800 para no verificados y 400 para nuevos usuarios. Y poco después, a 10.000, 1.000 y 500.

Musk culpa a la IA. Las medidas están teóricamente centradas en bloquear el acceso a organizaciones que están utilizando Twitter de forma masiva para entrenar modelos de inteligencia artificial. Su mención inicial a esa recolección masiva de datos y a la manipulación del sistema hace precisamente referencia a esos supuestos intentos de compañías de IA de "alimentar" sus grandes modelos de lenguaje con las vastas cantidades de información acumuladas en los mensajes de Twitter.

Twitter se está autoatacando. Parece que la puesta en marcha de estos límites ha provocado problemas graves en el servicio, que según CNBC se mostraba inaccesible para miles de usuarios a pesar de que no habían alcanzado los límites impuestos por el servicio. Como señalan en Waxy, un desarrollador llamado Sheldon Chang describía en su cuenta de Mastodon un error singular: un aparente error a la hora de establecer esos límites estaba provocando que Twittter estuviera sufriendo un ataque de denegación de servicio (DDoS)... de sí misma. Se estaba realizando peticiones constantes y dando error en todas ellas por las nuevas políticas. El problema era "hilarante" para Chang, que afirmaba que esto era "Increíble. Es la hora de los amateurs", criticando un descuido impropio de una empresa tan veterana.

Primero la API, ahora esto. En realidad Twitter ya reaccionó a esa teórica recolección de datos por parte de sistemas de IA. La primera "traición" a los usuarios fue la de cortar el acceso libre a su API. Los que quisieran recolectar datos y conversaciones del servicio a través de ella, tendrían que pagar. Eso ha provocado que varias aplicaciones de terceros y servicios (y bots) derivados de Twitter tengan que decir adiós. Esta decisión es igualmente terrible y limita el uso y disfrute de una red que ha acumulado polémicas desde que Elon Musk se hiciera con el poder.

¿Otro intento de recaudar como sea? Sea o no cierto que los modelos de IA intentan aprovecharse de los datos de Twitter, los últimos movimiento de Elon Musk son vistos como intentos claros (¿y desesperados?) de lograr que los ingresos crezcan como sea. La caída absoluta de ingresos publicitarios ha hecho que Musk busque otras vías, y tanto las polémicas suscripciones a Twitter Blue como la API y ahora esto —o pagas, o no podras disfrutar de barra libre en Twitter— parecen intentos por reflotar una empresa que está bajo una crisis de identidad y financiera preocupante. El fichaje de Linda Yaccarino como nueva CEO no parece haber tenido de momento demasiado impacto, y Musk sigue manteniendo el poder real, como se puede ver con esta última decisión.

