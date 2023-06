Reddit ha seguido los pasos de Twitter. Ahora Internet es un lugar un poquito peor que antes

El año empezó para Twitter de la misma forma que terminó el anterior: convulso. En esos meses, una de sus principales novedades fue cortar el acceso de su API a las empresas que desarrollaban sus clientes externos, como Tweetbot o Twitterrific.

Ahora Reddit ha hecho un anuncio bastante similar: aunque va a permitir que se mantenga quien quiera en ella, ahora solo permitirá utilizarla abonando una cantidad completamente disuasoria: 12.500 dólares por cada 50 millones de solicitudes.

Twitter y Reddit fueron rarezas en un territorio de jardines vallados. Facebook, Instagram, YouTube o TikTok no han tenido apenas clientes de terceros, más allá de alguna excepción minoritaria o efímera. En un semestre hemos perdido a estas felices anomalías.

20 millones de dólares al año

Es fácil comprender que Musk gastó 44.000 millones de dólares en comprar la red social y tenía ganas de hacerla rentable. También es sencillo entender que la API, tal y como estaba planteada, era un puente para que más gente usase Twitter de la forma que no dejaba ni un duro en sus arcas: la API no podía mostrar anuncios.

Lo que no fue fácil de digerir fue que Musk tomase aquella decisión dejando en la estacada a quienes se habían limitado a cumplir con las reglas, porque no habían pedido ningún favor por acceder a esa API: Twitter la puso a su alcance porque así lo decidió.

Empresas como Iconfactory y Tapbots, creadoras de Twitterrific y Tweetbot, no solo vieron cómo el grueso de su negocio se evaporaba de un día para otro, sino que cayeron en una horrible pinza: los clientes que ya habían pagado su suscripción tenían derecho a pedir un reembolso.

Efectivamente, tenían derecho a ella, pero si la hubiesen solicitado en masa, las empresas hubiesen tenido un problema muy serio: nadie está listo para devolver anualidades a todos sus clientes, que se han ido en pagar infraestructura, salarios, alquiler de oficinas, etc. Muchos de los clientes, en un gesto de empatía, rechazaron expresamente el reembolso.

Estas empresas se beneficiaron de una generosidad muy grande, pero Twitter también se benefició de ciertos nichos de usuarios muy activos que pasaron años contribuyendo a su red. Tenía todo el derecho a reconsiderar lo de la API, pero hacerlo de repente, sin anuncio previo, sin plazos, sin pararse a pensar un segundo en las consecuencias de esa decisión, fue una traición.

Ahora es Reddit quien niega el camino a desarrolladores como los de Apollo, ReddPlanet y Sync, quienes ya han anunciado que sus productos no podrán seguir viviendo. No tendrán motivos para hacerlo, no podrán conectarse a Reddit.

El desarrollador de Apollo anunció que su aplicación hace unas 7.000 millones de solicitudes anuales, lo cual le costaría una factura de 20 millones de dólares al año. Selig ya ha comunicado que Apollo cerrará sus puertas el 30 de junio.

Por poner esta cantidad en perspectiva, Imgur recibe 50 millones de llamadas de Apollo a su API y le supone un gasto de 166 dólares al año. Teniendo en cuenta que Imgur está enfocada específicamente en fotos y vídeos, mientras que Reddit ofrece sobre todo texto, ya sea plano o en forma de enlaces.

Detrás de Apollo, una aplicación fantástica que mejora por mucho la experiencia de Reddit desde iOS y iPadOS, está desarrollada por una única persona, Christian Selig, no por una gran corporación que pueda hacer frente a un gasto así.

Las cuentas simplemente no salen y estas aplicaciones, que solían ofrecer interfaces, opciones y personalizaciones mejores que las nativas, afrontan el camino de salida.

Reddit lleva meses preparando su salida a bolsa y este es uno de los movimientos preliminares, orientados a hacer más atractiva la estructura de gastos e ingresos de la empresa. Pero una traición a los que han sido fieles durante años le está valiendo el anuncio de grandes cierres de varias de sus más importantes comunidades a modo de protesta.

Imagen destacada | Xataka con Midjourney.