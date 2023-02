La última traición del Twitter de Musk es cortar el acceso libre a su API: los que lo quieran, tendrán que pagar

Elon Musk necesita que Twitter genere ingresos y sea una empresa rentable, y está llevando a cabo cambios drásticos y polémicos para tratar de lograrlo. A los despidos y dimisiones masivas se les une el modelo de suscripción de Twitter Blue y, ahora, una última mala noticia para sus usuarios y, sobre todo, para los desarrolladores.

Adiós a la API gratuita. La cuenta de la división de desarrollo de Twitter era la encargada de hacer el anuncio. "A partir del 9 de febrero", explicaban allí, "dejaremos de ofrecer acceso gratuito a la API de Twitter, tanto en su v2 como en la v1.1. En lugar de eso estará disponible una capa básica de pago".

Starting February 9, we will no longer support free access to the Twitter API, both v2 and v1.1. A paid basic tier will be available instead 🧵