Elon Musk quiere llevar a Twitter al siguiente nivel. Uno que lo convertirá en algo parecido a un neobanco

La nueva era de Twitter sigue cocinándose. Tras los despidos masivos —que han afectado a España de forma notable— ahora toca tratar de lograr que los ingresos crezcan. No será tarea fácil, pero Elon Musk tiene un plan: convertir a Twitter en una plataforma en la los usuarios puedan realizar pagos entre unos y otros.

Pagos en Twitter. Fuentes cercanas a estos planes indican en The Financial Times cómo Esther Crawford, mano derecha de Musk en Twitter, está comenzando a plantear la arquitectura que permitirá facilitar los pagos en la plataforma. Twitter ha iniciado ya la petición de licencias para este tipo de operaciones en Estados Unidos.

La publi en caída libre. Twitter ingresaba unos 5.000 millones de dólares por publicidad, pero muchos anunciantes han ido cancelando campañas debido a la errática gestión de Musk y a problemas con la moderación de contenido. El multimillonario está amenazado por un singular caos financiero, y necesita activar un plan que permita que Twitter sea muy rentable.

Twitter se parecerá a un neobanco. Como indican en FT, Elon Musk ya reveló en el pasado sus planes de ofrecer servicios fintech en Twitter. La plataforma serviría así para realizar transacciones entre usuarios, pero también para ofrecer cuentas de ahorro y tarjetas de débito. Eso contribuiría a otro de los grandes retos de Musk.

La superapp X. Hace meses que Musk afirmó que "comprar Twitter es una aceleradora para crear X, la aplicación para todo". Todo apunta a que el nuevo dueño de Twitter quiere emular el éxito de WeChat en China, y lanzar una superaplicación móvil llamada X que integre todo lo que ofrece Twitter pero además otras opciones como la de los pagos móviles y la banca online.

Micropagos. Los pagos entre usuarios incluirían transacciones destinadas a premiar a los creadores por su labor en la plataforma, pero también aquellas que servirían para comprar directamente productos a través de la plataforma.

Criptos. Otra de las novedades de esa plataforma sería la de dar soporte a funciones cripto, que probablemente no estarían disponibles inicialmente pero sí a posteriori. Musk es un conocido entusiasta de este segmento —durante un tiempo hasta permitió comprar coches de Tesla con bitcoin— y no sería extraño ver que trata de convertir a Twitter en una plataforma pionera en este sentido.

Musk sabe un poco de esto. El multimillonario comenzó a forjar su carrera cuando en 1999 cofundó X.com, uno de los primeros bancos online. Si no lo recordáis por ese nombre es porque no tardó en fusionarse con su competidora Confinity Inc. para convertirse en una empresa con un nombre distinto y mucho más reconocible: PayPal.

Gestiones. Twitter ya se ha registrado en el Departamento del Tesoro de EEUU como un "procesador de pagos", y ya está solicitando las licencias estatales para operar. También está diseñando su sistema de almacenamiento y protección de datos de usuarios. Las fuentes indican que las licencias deberían estar completadas en un año, y luego tratarían de expandirse internacionalmente. Informes internos indican que la previsión es que esta plataforma fintech permita a Twitter ingresar 1.300 millones de dólares en 2028.