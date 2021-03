"Ya puedes comprar un Tesla con bitcoin": Elon Musk da otro paso en su (arriesgada) apuesta por la criptodivisa

Elon Musk lleva tiempo demostrando su interés en las criptomonedas. Sus mensajes y memes en Twitter en apoyo de bitcoin y dogecoin son ya famosos y causan subidas notables del valor de estas criptodivisas, y Tesla invirtió 1.500 millones de dólares en bitcoin en febrero de 2021.

Ahora ese apoyo se ve consolidado con otro movimiento a favor del uso de bitcoin como medio de pago. Elon Musk ha indicado en Twitter que ya es posible comprar un coche de Tesla con bitcoin.

No es probable que vayamos a manejar bitcoins para realizar pequeñas transacciones a corto plazo: su diseño no lo permite. Aún así, sí que hay ya movimientos que demuestran que puede aceptarse como método de pago en transacciones de mayor calado y menos frecuentes, como por ejemplo las que se usan para comprar un coche.

El anuncio de Elon Musk demuestra que ese método de pago es factible también a la hora de comprar un coche de Tesla, y ha querido dar garantías de que ese tipo de operación es segura porque dice, Tesla se encarga de operar sus propios nodos bitcoin.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.



Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency.