Tesla invierte 1.500 millones de dólares en Bitcoin y comenzará a aceptarlo como método de pago

Elon Musk iba en serio con el Bitcoin. Tesla Inc. ha invertido 1.500 millones de dólares en Bitcoin y empezará a admitirlo como método de pago en aquellos lugares donde lo admita la legislación, según el reciente documento anual 10-K de Tesla para la SEC.

El anuncio ha tenido un rápido impacto en el valor de la criptomoneda, que en el momento de escribir estas líneas se sitúa por encima de los 44.000 dólares, con un crecimiento de más del 13%.

La compañía ha explicado que ha comprado el bitcoin para "tener más flexibilidad para diversificar aún más y maximizar los rendimientos de nuestro efectivo", según la presentación. "Además, esperamos comenzar a aceptar bitcoins como una forma de pago para nuestros productos en un futuro cercano, sujeto a las leyes aplicables e inicialmente de forma limitada", explica Tesla.

Con este movimiento, Tesla se convierte en una de las mayores empresas del mundo en aceptar el Bitcoin como método de pago, así como el primer fabricante de coches en dar el paso.

New section in the Tesla risk factors. Tesla bought $1.5bn of Bitcoin in January. pic.twitter.com/WlxzSzunyE