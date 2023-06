La nueva red social que considera a Mastodon poco descentralizada y defendida por el fundador de Twitter

Ser dueños de lo que publicamos. Redes sociales resistentes a la censura. Son las promesas de las redes descentralizadas como Mastodon o Bluesky, pero incluso estas se quedan cortas respecto a lo que quieren alcanzar los creadores de Nostr, otra alternativa a Twitter descentralizada y que ha recibido la ayuda del propio Jack Dorsey.

Nostr es un protocolo con una estructura similar a la del Bitcoin. Estamos ante un protocolo para redes sociales cuyas interacciones no se basan en algoritmos misteriosos. Tampoco tenemos publicidad. En su lugar tenemos un servidor central y claves criptográficas, muy al estilo Bitcoin.

No es casualidad, pues su creador, Ben Arc (Fiatjaf), ha sido colaborador de la red Lightning de Bitcoin durante años. En una reciente entrevista con Forbes, ha explicado que Nostr cuenta ya con 18 millones de usuarios y ha recibido 5 millones de dólares por parte del fundador de Twitter.

Enviando mensajes a base de claves privadas y públicas. El nombre de Nostr es un acrónimo de 'Notes and Otrer Stuff Trasmittted by Relays' y su logo es un avestruz. Según explican sus creadores, así funciona el protocolo: "Todo el mundo gestiona un cliente. Puede ser un cliente nativo, un cliente web, etc. Para publicar algo, escribes una publicación, la firmas con tu clave y la envías a múltiples relés (servidores alojados por otra persona o por ti mismo)".

La información es tuya. Al funcionar de una manera equivalente al blockchain, la información está asociada a estas claves y no ligada a unos servidores en concreto. Según exponen: "Dado que los usuarios son identificados por una clave pública, no pierden sus identidades y su base de seguidores cuando son expulsados [de un determinado relé]".

Defendida también por Snowden. Además del anuncio de Jack Dorsey de financiar el proyecto de Fiatjaf, han habido otras personalidades que también han alabado públicamente este protocolo. Una de ellas es Edward Snowden, el popular filtrador y ex agente de la CIA que cambió la visión sobre internet.

Damus, Snort, Current y otras aplicaciones que hacen uso de Nostr. Para utilizar este protocolo hace falta una aplicación que haga uso de él. Algunos ejemplos son Damus para iOS, Coracle o Snort para la web o Plebstr y Amethyst para Android. También existe Current, que dispone de aplicación móvil tanto para iOS como para Android.

A través de estos clientes el usuario puede crear una cuenta, crear sus claves privadas y públicas y leer los mensajes del resto de usuarios. Múltiples clientes que modifican la interfaz, pero cuyo funcionamiento es equivalente.

Criticando a Mastodon y Bluesky por ser demasiado centralizadas. Desde el repositorio de Nostr en Github se exponen algunas críticas a Mastodon y Bluesky. La primera de ellas es que la "identidad de cada usuario sigue dependiendo de un nombre de dominio controlado por terceros".

También se critica el poder de los administradores sobre los servidores y el alcance de los bloqueos. Finalmente explican que "no hay incentivos claros para ejecutar servidores" y que muchos acaban siendo casos de "despotismo de una sola persona". En Nostr, donde los relés únicamente sirven para aceptar publicaciones de otros y enviar mensajes, este impacto de la gestión de los distintos "nodos" es menor.

Y ya que funciona sobre Lightning, pues se añaden pagos. Nostr también acepta pagos con Bitcoin de forma inmediata, ya que al funcionar sobre la red Lightning y contar con claves, es fácil implementar estos pagos.

Si bien, como explican desde Weiyu, esta función de pagos se ve como una extensión y no como una parte integral de la plataforma.

Según explican desde Forbes, Nostr cuenta con unos 500.000 usuarios activos diarios y se han realizado un total de 792.000 transacciones, por un valor total de 1,9 millones de dólares.

El auge de los "Twitter descentralizados". Fue con la decisión de Twitter de expulsar a Trump cuando quedó clara la problemática de la censura en redes sociales. No es un debate sencillo, tal y como está experimentando Musk en su propia plataforma.

Ante esto, en los últimos meses están surgiendo proyectos que intentan solucionar el problema desde la propia concepción de la red social. Redes sociales donde asuntos como quién puede hablar o qué puede decirse se deja en manos de los propios usuarios.

