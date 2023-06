La gente empezó a ir a lo loco de turismo a Albania por recomendaciones de Tiktok. Craso error

Por lo que se intuye de decenas de post en distintas redes sociales, varios atrevidos viajeros han vivido en los últimos dos meses y en sus carnes un doloroso ejemplo de “cuando lo pides por Aliexpress vs cuando te llega”. Jorge 'Werlyb', streamer con casi un millón de seguidores en Twitch se ha atrevido a contar la realidad sobre su viaje a Albania, que “en tiktok se veía espectacular y la realidad es que es un mierdón”. “¡Nos han engañao!”, sentencia. “POV: te vienes una semana a Albania y no es lo que tiktok pintaba”, expresan las caras largas de los amigos de Veragodoy_ "No creáis lo que veis en redes 🫠" lamenta Laura Soen.

De dónde provenía el sueño albanés se puede ver en publicaciones como esta, esta o esta: pueblos encantadores, playas de aguas cristalinas, resorts sin masificar, comida a precio de derribo y ofertas de vuelos desde España a Tirana por 80 euros ida y vuelta. Lonely Planet lo incluye en 2023 en su lista de mejores viajes que puedes plantearte para este año, y una cantidad inusual de blogueros de lifestyle han empezado a citarlo en sus medios. En la era de la búsqueda del rincón vacacional oculto del que nadie te había hablado sonaba bien una exrepública socialista y balcánica a cinco horas, aún más barata que Grecia. Vale que hablábamos de uno de los sitios hasta ahora menos visitados de toda Europa pero eso será, posiblemente, porque la masa todavía no los había descubierto, ¿verdad?

El caso es que el efecto llamada ha generado sus frutos: entre 2021 y 2022 sus estadísticas de viajeros marcan un incremento de un 32% de visitantes, y entre 2022 y las estadísticas de los primeros meses de 2023 indican un crecimiento del 100% con respecto a los meses anteriores. Sea cual sea la cifra de viajeros final (se espera que sea mayor a 9 millones de viajeros para un país de 2.8 millones de habitantes, mejor ratio incluso que España), los recientes esfuerzos para darse a conocer e invertir en esta industria por parte del Ministerio de Turismo y Medioambiente ha dado sus frutos.

La gran decepción. Los posts que expresan el desencanto de los viajeros desengañados reiteran en los mismos seis o siete puntos. Las playas son feas, algunas de pago e incluso masificadas. Cualquier restaurante del Levante hace mejor comida que la de allí y la relación calidad-precio ni siquiera solventa este punto. Las carreteras son bastante malas por no decir peligrosas. Y sobre todo: no hay ambiente. Eldumillas habla de una suerte de “Benidorm hecho deprisa y corriendo”, zonas costeras con chiringuitos y neones a los que se les ven las costuras y que en cuanto te adentras a las villas y ciudades más de unos pocos metros te topas con una población envejecida que no representa el espíritu de postureo y fiesta que buscaban.

Es un país “feo y sucio”... al menos para los estándares turísticos que tenemos los europeos más privilegiados y que para más inri podemos comparar con países como el nuestro, con una industria turística muy evolucionada tras décadas de inversión. Albania difícilmente podría haber desarrollado estos factores en el breve espacio de tiempo en que ha dejado de vivir bajo un gobierno autoritario, aislado socioeconómicamente durante cuatro décadas, y en el que en los últimos treinta años ha perdido más de un tercio de su población, sobre todo la más joven y preparada. Sí, la región conserva aún mucho de su capital ecológico salvaje, espacios naturales gigantescos y casi indómitos muy espectaculares, pero llegar allí no es fácil y lo que muchos turistas de la nueva hornada esperaban era el turismo de piña colada en la playa a todo lujo, y no es esa la fuerte de este país con una economía de transición.

La hipocresía de las redes. Una bonita paradoja de esta historia es que la denuncia crítica de Albania que hizo el streamer Werlyb puede responderse con sus propios posts de Instagram de semanas atrás, donde mostró la cara más bonita del país, sus reservas naturales y sus montañas alpecienses. Si bien no queda claro si muchos de esos influencers que habían vendido en estos meses el paraíso albanés lo habían hecho vía comisión directa del estado, sí sabemos que les ha beneficiado de forma indirecta gracias a visibilidad y likes vendiendo esas imágenes de ensueño, el caldo de cultivo de los estafados de hoy. Ahora nos toca tener cuidado también con las nuevas opiniones extremadamente negativas: en estos momentos está casi más de moda en Tiktok la sinceridad del “deinfluencer” que te recomienda qué no hacer y a dónde no ir que la siempre aburrida opinión mixta y destemplada.

