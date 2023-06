La gran crisis de Airbnb: sus cifras están desplomándose en EEUU tras años de regulación y estandarización

Hace unos días se viralizó una publicación en Twitter en la que una propietaria de Airbnb compartía en un grupo privado de Facebook para "Airbnb Superhosts", los propietarios mejor calificados en la plataforma, sus preocupaciones: "¿Qué está pasando con Airbnb? No tengo reservas". Otros confirmaban sus temores: "Nosotros pasamos de al menos el 50% de ocupación a literalmente 0% en los últimos dos meses. Tengo curiosidad si esto es algo mío o si otras personas están viendo cosas similares".

Lo cierto es que no andan desencaminados: Airbnb está en caída. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los datos de la compañía. Hace un mes, en mayo, la empresa cayó un 10% en Bolsa tras señalar que el crecimiento de los ingresos será más lento durante el siguiente semestre del año. Se produjo tras conocerse que la compañía preveía ingresar entre un 12 y un 16% interanual. Un porcentaje de crecimiento que, pese a ser positivo, sería uno de los más bajos hasta la fecha (con excepción de la pandemia).

La empresa de alojamientos vacacionales había vivido un empuje tras la pandemia gracias al cambio de vida que introdujo la pandemia y el teletrabajo. Pero la inflación disparada y una coyuntura económica que no acompaña está haciendo que muchos clientes se echen para atrás a la hora de reservar casas y habitaciones.

En EEUU, la tendencia es dramática. Los ingresos de la empresa se han reducido en casi un 50% en ciudades como Phoenix, Arizona y Austin o Texas, según datos de AllTheRooms que comparan las ganancias de Airbnb en mayo de 2022 y mayo de 2023, lo que sugiere que AirBnb está en un mal momento.

Esto podría desencadenar que muchos propietarios de alojamientos que habían puesto sus casas en la aplicación empiecen a vender sus propiedades en masa, desencadenando una crisis de la vivienda. "Cuidado con una ola de ventas forzadas por parte de los propietarios de Airbnb a finales de este año por el colapso de los ingresos", señalaba Nick Gerli, director ejecutivo de Reventure Consulting, una empresa que ofrece asesoramiento a compradores de vivienda e inversores inmobiliarios.

Y es que una posible desaparición de Airbnb sería catastófica para el mercado inmobiliario de EEUU, debido a la cantidad de Airbnb que hay disponibles, en comparación con las casas a la venta. Los datos de AllTheRooms muestran 1 millón de alquileres de Airbnb/VRBO en los EEUU en comparación con solo 570.000 casas en venta.

Factores que explican la caída

La caída de AirBnb ha sorprendido a muchos anfitriones, sí, pero existen varios motivos que lo explican. En primer lugar, el incremento de los precios y de las responsabilidades. Los anfitriones tienen que asumir costes de rotación, cancelaciones inesperadas y tiempos muertos durante las temporadas que no son populares. En esos costes proyectados también se incluye la contratación de una administración profesional, mantenimiento y la tarifa de Airbnb de aproximadamente el 14%. Eso hace que muchos anfitriones suban sus precios.

Y es precisamente lo que ofusca a muchos clientes, que opinan que "Airbnb se está muriendo debido a la codicia de los propietarios". Este usuario de Twitter señala que Airbnb era una alternativa más barata a los hoteles y ya no lo es: "Pagas menos para tener más privacidad y libertad. Pero ahora Airbnb cuesta lo mismo que el hotel. ¿Cuál es el beneficio? Puedes conseguir servicio de habitaciones y limpieza gratis con un hotel".

En la misma dirección, este otro usuario se quejaba de que hoy en día obtienes un mejor precio en los hoteles: "No tienes que lavar la ropa y tener servicio a la habitación. Los Airbnb cobran una tarifa de limpieza de 200-400 dólares y todavía tengo que quitar las sábanas. ¿Tal vez se están cansando de pagar más que un hotel y luego tener que hacer las tareas del hogar para otra persona? No me iré de vacaciones para lavar los platos y hacer la lavandería". Según varios comparadores, según la ciudad, el precio de Airbnb puede ser superior al de un hotel convencional.

En segundo lugar, existe una caída de la demanda por otros motivos. Al turismo le afecta también la metereología: olas de calor, incendios o huracanes. Y, sobre todo, hay un factor político. Dado que estas plataformas han experimentado un rápido crecimiento en la última década y han transformado el mercado del alquiler en decenas de ciudades, los hoteles y defensores de la vivienda han presionado a los gobiernos locales para que impongan límites y regulaciones más estrictas. Lo hemos contado en Magnet.

Por último, hay que destacar que existe un exceso de la oferta, que está haciendo que las reservas caigan en picado. Ante este panorama algo negro, los anfitriones que quieran salir del negocio tendrán tres opciones: vender, alquilar a largo plazo o mudarse.

