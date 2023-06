Alguien, por algún motivo, se ha empeñado en demostrar que las bicicletas sin ruedas funcionan. Y sí, funcionan

¿Te gustan las bicicletas? Antes de empezar a leer este artículo quiero decirte algo:

El canal de Yotube The Q puede provocar que te explote la cabeza.

Entiendo, por tanto, que si estás leyendo esto estás convencido de lo que haces.

Como decíamos, The Q es un canal de Youtube que se describe como un espacio para vídeos de ciencia. En él podemos encontrar vídeos en el que juega a reinventar elementos mecánicos de todo tipo.

Y, sí, parece que lo ha tomado con lo que, personalmente considero, ese bello y perfecto invento que es la bicicleta. A The Q se le conoce por inventos como una bicicleta con las ruedas partidas en dos o una bicicleta de ruedas cuadradas.

Ahora, sabemos que ha vuelto a atentar la carga con un nuevo artilugio: una bicicleta sin ruedas... Al menos sin las ruedas convencionales que hemos utilizado toda la vida.

Reinventando la rueda, literalmente

Si algo se ha propuesto The Q es buscar los límites de la bicicleta.

¿Pensabas que el plato que utilizó Indurain en su intento de batir el récord de la hora en Bogotá era descomunal? The Q se encarga de recordarte que estás equivocado.

¿Lo bonito de la bicicleta es ver el paisaje sin la necesidad de ir andando? The Q se encarga de idear una elíptica móvil. ¿La rigidez de la bicicleta impide que la puedas aparcar con facilidad? The Q se encarga de que, por una vez, sea la bicicleta la que abrace la farola y no el ciclista.

Y, ¿por qué no quitarle las ruedas a la bicicleta? ¿Qué podría salir mal?

Sí, The Q también se ha encargado de ello. Concretamente utilizando un sistema similar al de los neumáticos oruga de los tanques, aunque adaptado a las particularidades del vehículo en cuestión.

El resultado lo puedes ver en este vídeo. Para que funcione, ha utilizado una superficie rígida que da estructura a las nuevas ruedas. En su interior se desliza un banda de rodadura que se mueve sin resistencia cuando se gana velocidad pedaleando. Al inventor también le ha costado modificar la transmisión, situando un pequeño piñón junto al plato que, a su vez, mueve un segundo sistema de engranajes que envía la fuerza a la rueda trasera.

¿Funciona? Pues bueno, según como se mire. Técnicamente y centrándonos en lo más simple, la bicicleta se mueve. Aunque no está claro si la acepción más correcta es decir que "se arrastra". La fuerza a realizar para mover la bicicleta tiene que ser mayor que con una rueda, pues la resistencia será, evidentemente, mayor en este invento.

The Q también debe compartir nuestra visión sobre su experimento, pues en la descripción del video señala: ¿Por qué lo hicimos? Solo por diversión 😅🤪

Desde luego, parece evidente por qué la bicicleta, más de 200 años después de su invención, sigue utilizando ruedas.

