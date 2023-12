Lo que Jeff Bezos opina de Elon Musk y del futuro de la humanidad interplanetaria

La rivalidad entre Elon Musk y Jeff Bezos está a flor de piel en plena carrera espacial privada, con SpaceX y Blue Origin pujando por obtener contratos con la NASA y por conseguir un ascensor espacial en el menor tiempo posible y al menor coste.

Sin embargo, una entrevista del millonario fundador de Amazon en el podcast de Lex Fridman ha revelado que ambos líderes comparten una visión sobre el futuro de la humanidad: una raza humana interplanetaria.

Aunque la vida de Jeff Bezos se ha visto más expuesta a los focos mediáticos a raíz de su noviazgo con la empresaria y presentadora Lauren Sánchez, el magnate del ecommerce no suele prodigarse en entrevistas. En una sosegada charla con Fridman, el millonario ha hablado abiertamente sobre sus actuales proyectos espaciales y sobre la relación que tiene con sus rivales en la carrera espacial, dando por zanjada la supuesta rivalidad personal entre Jeff Bezos y Elon Musk.

Ambos magnates han tenido carreras profesionales exitosas y, de ahí los rumores sobre su rivalidad, algunas de las empresas que han creado o en las que han invertido, han terminado por ser competidoras directas: SpaceX con Blue Origin en la carrera espacial; Tesla y Rivian en el sector de los vehículos eléctricos y Starlink con Project Kuiper en la creación de una red de comunicaciones global por satélite.

Jeff Bezos se muestra conciliador con Elon Musk

Ante las preguntas del entrevistador, Bezos respondió con un tono conciliador a la supuesta rivalidad entre ambos. “En realidad no conozco muy bien a Elon. Es decir, conozco su persona pública, pero sé que no puedes conocer a nadie por su persona pública. Es imposible. Puedes creer que los conoces, pero te garantizo que no es así. Probablemente tú conoces a Elon mucho mejor que yo, Lex [Lex Fridman le ha entrevistado en varias ocasiones]. Pero a juzgar por los resultados, debe ser un líder muy capaz. No hay opciones de que puedas dirigir Tesla y SpaceX sin ser un líder capaz. Es imposible".

El tono conciliador de Bezos, y el mostrado por Elon Musk al hablar de las cualidades de Bezos como persona y empresario, parece indicar que ambos millonarios han enfundado sus hachas de guerra tras el cruce judicial que Blue Origin y SpaceX tuvieron a cuenta de su pugna por hacerse con los proyectos espaciales de la NASA.

También parecen haber olvidado la denuncia de un fondo de pensiones por la elección de proveedores para Project Kuiper, en la que se acusaba a Bezos de “excluir al proveedor de lanzamiento más obvio y asequible”, en referencia a SpaceX, por la animadversión entre ambos millonarios.

No obstante, pese a las diferencias entre Elon Musk y Jeff Bezos por la competitividad de sus empresas, ambos millonarios comparten una visión: el futuro de la humanidad está en el espacio.

“Me gustaría ver un billón de humanos viviendo en todo el sistema solar. Si tenemos un billón de humanos tendríamos, en un tiempo determinado, miles de Mozarts y miles Einsteins. Tendríamos un sistema solar lleno de vida, inteligencia y energía. Tendríamos fácilmente garantizada la supervivencia de nuestra civilización con todos los recursos del sistema solar. La única forma de hacer realidad esa visión es en grandes estaciones espaciales. Las superficies planetarias son demasiado pequeñas”, ha declarado Bezos en su entrevista.

Elon Musk también mantiene la visión de una humanidad interplanetaria. En su biografía, Musk afirma: “Es como una pequeña vela en la inmensidad oscura del universo y la obligación de la humanidad es evitar que se apague”.

En una intervención de Elon Musk en la feria de innovación Vivatech, el millonario confesó entre risas que, desde que estaba al frente de SpaceX, todavía no había visto extraterrestres. A continuación, ya en un tono más serio, Musk afirmó que dado que la única evidencia de vida inteligente está en la Tierra, la humanidad tiene la obligación de conservarla. Por ello, hacer posible un sistema de vida multiplanetario se ha convertido en el objetivo principal de SpaceX.

Imagen | Flickr