Hay un motivo por el que Elon Musk está tan empeñado en SpaceX: porque aún no ha visto extraterrestres

La agenda de Elon Musk ha estado algo más agitada de lo habitual. El millonario se ha pasado las últimas semanas en una ruta por China digna de una estrella del rock, y un tour por España, Italia y Francia que se postulan como sede para la gigafactoría de Tesla en Europa.

Entre visita y visita, el CEO de Tesla tuvo tiempo para pasarse por Vivatech en París, un incipiente evento sobre startups y tecnología con cada vez más peso por sus propuestas innovadoras. En este contexto, el polémico millonario dejó algunas declaraciones que muestran al Musk más humanista y esperanzador.

No, no he visto extraterrestres. La intervención de Elon Musk en Vivatech comenzó de forma distendida con el millonario confesando que, desde que estaba al frente de SpaceX, todavía no había visto extraterrestres. De una forma más seria, Musk afirmó que dado que la única evidencia de vida inteligente está en la Tierra, la humanidad tiene la obligación de conservarla.

"Es como una pequeña vela en la inmensidad oscura del universo y la obligación de la humanidad es evitar que se apague”

Hacer posible un sistema de vida multiplanetario se ha convertido en el objetivo principal de SpaceX. En ese contexto, la colonización de Marte es para Musk una forma desligar el futuro de la humanidad con el de la Tierra.

SpaceX es la solución a un problema. Según el millonario, la misión principal que se han marcado para SpaceX es la de reducir los costes de expandir la vida humana más allá de la Tierra. Esta declaración de intenciones encaja como un guante en el relato que siempre ha mantenido Musk: desarrollar la tecnología para llevar a la humanidad más allá de sus límites.

En ese punto, al millonario no se le puede negar la coherencia y puede sostener con hechos el relato humanista y conservacionista que compartió con la audiencia presente en el evento. Uno de los logros más aplaudidos de SpaceX es su sistema de propulsores recuperables. Con este nuevo procedimiento las misiones espaciales reducen el coste de cada lanzamiento y los propulsores pueden usarse en distintas misiones.

Los cohetes Starship son una pieza importante en la carrera por la colonización de Marte y, pese a los problemas en su desarrollo, ha conseguido reducir un poco más la distancia entre el hombre y el espacio. "La vida no se trata solo de resolver un problema tras otro. Necesitamos cosas que nos inspiren” dijo Musk.

Inspiracional, sí. Pero no una ONG. La intervención del magnate en Vivatech estuvo cargada de mensajes inspiracionales y de esperanza para la humanidad. Más en la línea de un libro de autoayuda que de un hombre de negocios al frente de una empresa aeroespacial valorada en 137.000 millones de dólares.

Las buenas intenciones de Elon con respecto al futuro de la humanidad son loables, pero eso no es impedimento para que el magnate consolide su posición como la persona más rica del planeta. SpaceX terminó 2022 con una ronda de financiación adicional de 750 millones de dólares cuyo destino final no se ha hecho público, pero bien podrían cubrir los gastos de la primera fábrica espacial.

Los ojos en el espacio, los pies en la tierra. En su intervención, Elon desveló la conexión que existe entre SpaceX y Tesla, más allá compartir CEO. “Mantener esa vela viva, también se trata de proteger el planeta. Eso significa, obviamente, tomar medidas para garantizar que la Tierra esté bien, que la Tierra sea segura para la civilización".

Con esta reflexión el millonario afianza la filosofía que ha llevado a Tesla a ponerse al frente de la transformación del parque automovilístico a nivel global. No obstante, es más probable que la bajada de precios de los Tesla se deba a la fuerte competitividad en el sector automovilístico, y no tanto al empeño de Elon de hacer del planeta un lugar mejor.

Si encuentra vida extraterrestre, atentos a Twitter. Más allá de la controversia de los satélites de Starlink que los ciudadanos confundían con OVNI, Elon Musk siempre ha mostrado tener una mente abierta frente a la búsqueda de vida inteligente en otros lugares de la galaxia. De hecho, en alguna ocasión ha bromeado con el tema diciendo que si tuviera evidencia de vida extraterrestre lo tuitearía.

En ese tema el CEO de SpaceX coincide con el posicionamiento de la NASA, manteniendo la mente abierta con respecto a la existencia de vida inteligente alienígena, pero mucho más cauta y sensata ante el incremento de avistamientos. Estaremos atentos a Twitter.

