La bajada de precios de Tesla es doble en España: es posible ahorrar más de 20.000 euros en el Model Y

En un contexto en el que el precio de los coches no deja de crecer, la enorme reducción de precio que Tesla puso en marcha la semana pasada sorprendió a muchos. Especialmente si tenemos en cuenta que con los nuevos precios, más modelos entran dentro del Plan MOVES III, siendo especialmente beneficiado el Tesla Model Y.

Una bajada a la que no estamos acostumbrados. Bajar lo precios no ha sido la tendencia habitual de Tesla a lo largo de su historia. De hecho, no ha encontrado beneficios hasta que ha encarecido el precio de las unidades vendidas, un movimiento que también replicó en España. Hace unas semanas, sin embargo, tomó el camino contrario.

Con la compañía fabricando más unidades que nunca pero con una caída histórica en sus acciones, Tesla ha apostado fuertemente por bajar los precios de sus modelos. Justo aquello que prometió que no haría. Las rebajas han sido considerables en nuestro país y ha tenido en el Tesla Model Y a su gran beneficiado.

Amplias rebajas. Si echamos un vistazo a la rebaja en los precios de los Tesla Model 3 y Model Y, encontraremos que la versión básica de la berlina ha pasado de los 51.990 euros a 46.200 euros. Por encima, el modelo intermedio ahora se encuentra en 52.400, por los 57.990 euros anteriores. Rebajas de más de 5.500 euros en cualquiera de los dos casos.

El Tesla Model Y, además, la rebaja es mucho más acusada. Si bien la rebaja del modelo base es de 3.000 euros, pasando de lo anteriores 51.200 euros a los actuales 48.200 euros, es en el modelo intermedio, el conocido como Gran autonomía, el más beneficiado. En este caso, el nuevo precio queda en 53.400 euros, cuando antes su precio era de 65.990 euros. Son 12.550 euros de rebaja, es casi un 20% menos.

Más de 20.000 euros. Pero a cualquiera de estos modelos es posible aplicar la rebaja de hasta 7.000 euros del Plan MOVES III. Todos los coches eléctricos cuyo precio sin IVA se encuentre por debajo de los 45.000 euros pueden acogerse a esta ayuda. Una ventaja al que hasta ahora sólo aspiraban las versiones básicas de ambos modelos.

Ahora, los Tesla Model 3 y Model Y Gran Autonomía también pueden sumar esta ayuda estatal. Es decir, en el caso del SUV, cuya rebaja ya era de 12.550 euros, el descuento se amplía, al menos, en 4.500 euros y hasta en 7.000 euros si sumamos el achatarramiento de un vehículo con más de siete años de antigüedad y que esté al día con el pago del impuesto de matriculación.

Pero esa es la primera cifra que nos arroja el configurador. Si entramos al detalle en la venta del vehículo, veremos cómo se descuentan otros 1.210 euros hasta dejar el Tesla Model Y Gran Autonomía en 52.190 euros a los que, posteriormente, habría que aplicar el Plan MOVES III. En la siguiente imagen tienes la muestra.

Aclaración. Nos hemos puesto en contacto con Tesla para que nos aclararan esto y nos confirmaran lo que sospechábamos. El motivo es que el Plan MOVES III obliga a los fabricantes o concesionarios a rebajar sus modelos en, al menos, 1.000 euros, más allá de que luego el cliente reclame los hasta 7.000 euros de descuento que puede obtener con la ayuda estatal.

La marca nos ha confirmado que el Tesla Model 3 básico tiene un precio final igual que en Italia, Grecia y otros países europeos pero que como están obligados a reflejar este descuento (1.210 euros en el caso de Tesla) en la ficha final del producto, el precio tiene una primera imagen superior en coste. Como hemos comprobado, en la página de Tesla en Italia sí se refleja ya un precio de 44.990 euros para el Tesla Model 3 de tracción trasera, en lugar de los 46.200 euros que marca de inicio en España.

Blanco, gracias. O negro, como mucho. Aquí terminan las posibilidades de configuración de un Tesla Model Y Gran Autonomía. Porque el precio final está tan ajustado para poder entrar dentro de las ventajas del Plan MOVES III que cualquier otro cambio de color o llantas provocan que el coche supere el límite máximo de los 45.000 euros.

Y hay otro "problema": tendremos que comprarlo sin Autopilot, uno de sus grandes atractivos, como reflejamos en nuestra prueba. Este sistema eleva el precio final del coche en 3.500 euros. Si, además, queremos desbloquear por completo todas las funciones (con parada y arranque en semáforos) debemos sumar 7.000 euros al precio que nos arroja el configurador y, por supuesto, volvemos a quedarnos sin el ansiado Plan MOVES III.

Las esperanzas en el Tesla Model Y. La duda ahora es si los compradores respaldarán esta importante rebaja. Con los precios anteriores y solo dos modelos dentro del Plan MOVES III, la firma ya consiguió colocar al Tesla Model 3 como el coche eléctrico más vendido en España. El Model Y, que amplió catálogo desde verano del año pasado, ya consiguió alcanzar la tercera posición pero con solo una unidad menos que el Fiat 500e.

Con todo un año por delante y dos de los modelos con mejor relación de autonomía/precio como son los Tesla Model 3 y Model Y Gran autonomía, es probable que la marca vuelve a abrir brecha en España. Al menos si mantiene los precios actuales hasta que termine 2023.