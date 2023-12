Se retrasa la primera misión comercial de Estados Unidos a la Luna

United Launch Alliance (ULA) necesita un poco más de tiempo para lanzar la primera misión lunar de Estados Unidos en más de 50 años. El lanzamiento marcará también el debut del cohete Vulcan Centaur, que utiliza motores de metano de Blue Origin (la empresa aeroespacial de Jeff Bezos). Además, enviará al espacio el ADN de los actores originales de Star Trek.

Un ensayo incompleto y otro exitoso. El nuevo cohete Vulcan Centaur de ULA ha pasado en los últimos días por dos ensayos húmedos (WDR), uno incompleto y el otro exitoso.

Un ensayo húmedo consiste en cargar el cohete de propelentes y realizar todos los procedimientos en tierra de un lanzamiento hasta los momentos previos al encendido de motores. El primer ensayo "se alargó, así que no lo terminamos del todo", dijo Tory Bruno, director ejecutivo de ULA. El segundo "fue genial" y se completó en el tiempo esperado.

De Nochebuena a después de Reyes. A pesar de los avances, repetir el ensayo ha supuesto un nuevo retraso para la misión. La ventana de lanzamiento del 24 de diciembre ha quedado descartada. La siguiente ventana se abre el 8 de enero, y dura cuatro días (esto es una misión lunar, así que tiene que lanzarse cuando la Tierra y la Luna estén en posiciones específicas).

Unas semanas de retraso no es nada en comparación con lo que hemos esperado hasta ahora. El debut del Vulcan Centaur lleva retrasándose desde 2019, ya fuera porque los motores BE-4 no estuvieran listos, porque la carga no estuviera lista o porque la etapa superior del cohete explotara durante unas pruebas.

Primera misión de paquetería lunar. El cohete de ULA fue elegido para lanzar la primera misión CLPS de la NASA, en la que una nave privada llevará cargas comerciales y científicas a la superficie de la Luna. La nave es el módulo lunar Peregrine de la empresa Astrobotic. Mide dos metros de alto por dos y medio de ancho y puede transportar hasta 90 kg de carga.

Peregrine llevará nueve instrumentos de la NASA a la Luna, entre ellos varios espectrómetros para estudiar el regolito lunar y la radiación en en el satélite. Además, llevará carga de otras empresas y organizaciones, como una cápsula del tiempo de la fundación Arch y una placa con la clave privada de 1 bitcoin de una empresa de criptomonedas.

El ADN de los actores de Star Trek. A bordo del cohete irá también un envío de la empresa de vuelos conmemorativos Celestis, que incluirá muestras de ADN que del elenco de los actores de 'Star Trek' Nichelle Nichols, DeForest Kelley y James Doohan, así como del creador de la serie, Gene Roddenberry, y su esposa, la actriz Majel Barrett Roddenberry.

En cuanto a Peregrine, pasará entre tres y 33 días viajando entre la Tierra y la Luna, y entre 4 y 25 días en órbita lunar, según NASA. La misión no tripulada está programada para alunizar en Sinus Viscositatis (literalmente, la Bahía de la Pegajosidad), una zona próxima a la de la misión Apolo 12 de 1969. Estados Unidos no aterriza en la Luna desde 1972.

