Esta es la forma en la que deberíamos estructurar la información de los currículums, según una experta en teletrabajo

Elaborar correctamente el currículum es todo un arte en el que se combina el marketing, para tratar de atraer la atención del reclutador; y la psicología para conseguir meter tu candidatura en su cabeza en poco menos de seis segundos.

Muchos expertos en el ámbito laboral y de selección de personal utilizan sus redes sociales y canales profesionales para dar consejos sobre cómo estructurar sus currículums y ayudarles a encontrar un empleo. Loredana es una de estas personas que se ha propuesto ayudar a sus seguidores a encontrar un empleo asesorándoles desde su perfil en X en la búsqueda de un teletrabajo.

Consejos para estructurar la información del currículum. La experta en teletrabajo ha compartido en un hilo de X algunos consejos sobre algo tan importante como es presentar tu información en un currículum.

El reclutador debe revisar los currículums de centenares (si no miles) de candidatos. Ordenar la información de forma que lo que más le interese esté situado lo más arriba posible, dejando la información menos importante para el puesto en la parte inferior, puede suponer la diferencia entre conseguir el puesto o ser una hoja más en el montón.

No es quién eres, sino qué sabes. Según Loredana, para un reclutador, tu nombre es un dato secundario. Sin embargo, un error muy habitual es situarlo en grandes letras en la parte superior. En realidad, esa posición debería ocuparla tu titulación, que realmente es lo que interesa a quien debe contratarte para hacer un trabajo.

Dicho esto, la titulación puede no ser la misma para todos los empleos a los que te postules. Si, por ejemplo, has estudiado una ingeniería de software y dominas varios lenguajes de programación, puedes dar más importancia a uno u otro en función de lo que se pida en la oferta de empleo. Para algunas puede ser: “Ingeniero de software y programador de Python”, mientras que para otras ofertas puede ser “Ingeniero de software y especialista en Cobol”.

Vendrás por los conocimientos, te quedarás por la experiencia. La experta en teletrabajo señala que una de las cosas que más valoran los reclutadores es la experiencia laboral, incluso por encima de la formación en algunos casos. Eso condiciona la colocación de la información sobre la experiencia laboral por encima de la formación. Cabe recalcar que, en ambos casos, debe sostener el título que has indicado en un lugar destacado.

Además, la priorización de esta información debe ir condicionada a su vez por el puesto al que se está postulando, priorizando la experiencia y estudios en el ámbito que se demanda en la oferta de empleo. De nada te va a servir acreditar experiencia en un puesto de comercial de inmobiliaria si te postulas para un perfil de programador.

La foto de Schrödinger. Un asunto en el que los expertos no terminan de ponerse de acuerdo es en la inclusión de una foto al hacer el currículum. Según una encuesta realizada por un experto en reclutamiento en LinkedIn entre 5.657 usuarios, el 48% opinó que sí debería incluirse, mientras que el 43% recomendó no hacerlo. Un 9% se mostró indeciso, añadiendo que dependía de la naturaleza del puesto y de cada caso.

Argumentos para no incluir foto: se evitan los sesgos.Los partidarios de no incluir una foto en el currículum argumentan que, de ese modo, se evitan los sesgos de género, raza, edad o aspecto físico. El reclutador está obligado a valorar al candidato por sus conocimientos o su experiencia, no por su aspecto físico.

En países con influencia anglosajona como Reino Unido, Estados Unidos, Australia o Canadá, consideran negativo incluir una foto del candidato en el currículum. De hecho, en Reino Unido está prohibido por la Ley de equidad de 2010.

En España se valora la imagen. Por su parte, quienes prefieren incluirla aseguran que hacerlo facilita al reclutador recordar de un vistazo al candidato y humanizar su perfil. "Desafortunadamente, es cierto que algunos estudios demuestran que los CV con fotografía reciben mayor atención por parte de los reclutadores", declaraba Puri Cabezas, lead de Consultoría en Esade Careers en una entrevista para El confidencial.

Una encuesta realizada por InfoJobs en 2017 reveló que, en España, los currículums con foto son 3 veces más vistos por los reclutadores que los currículums que no incluyen foto. Al final, quienes van a tener razón son el 9% que opinaban que la elección de poner o no una foto dependía de cada caso. Si te postulas para un puesto fuera de España, no pongas foto. Si lo haces para un empleo aquí, mejor ponla. Eso sí, si la pones, cuida que sea la foto adecuada, no una que salgas con tus padres.

En Xataka | Buscar trabajo es una misión plagada de trampas: el auge de las ofertas fantasma y de las estafas

Imagen | Unsplash (Scott Graham)