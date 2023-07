Debes destacar en 6 segundos. Este ex reclutador de Google cuenta sus “Red Flags” al revisar currículums

Los procesos de selección de las empresas son cada vez más parecidos a una carrera de obstáculos pese a que las empresas aseguran sufrir problemas para encontrar talento. Ofrecerle al reclutador, de forma clara y concisa, la información que necesita, y de un solo vistazo, es la mejor forma de ganarse su atención y seguir avanzando en el proceso de selección. Solo tienes 6 segundos para conseguirlo, pero es más que suficiente.

Escribir un currículum eficiente se ha convertido en casi un ejercicio artístico en el que se deben elegir cuidadosamente las palabras, el formato y la distribución de las secciones para que cumpla con su misión.

Existen plantillas y muchos consejos para ayudarte a crear un currículum que ofrezca al reclutador justo la información que necesita en los seis segundos que, de media, cada reclutador dedica a ojear los currículums de los candidatos. Seis segundos en los que según, que ha trabajado en adquisición de talento para empresas como Google, el texto es tu principal enemigo.

Menos de dos páginas, menos de tres líneas

Uno de los primeros consejos que daría cualquier experto en reclutamiento es que un currículum no tenga, bajo ningún concepto, más de dos páginas. No importa lo exitosa que haya sido la formación o la carrera laboral de un candidato. Si necesita dos páginas para contarlo es que no se ha tomado el suficiente interés en organizar y sintetizar toda esa información en distintos apartados.

Nolan Church tiene una amplia experiencia en la selección de talento para empresas tecnológicas, por lo que una de las red flags a la hora de valorar el currículum de un candidato es ver como bajo un apartado de habilidades o experiencia se encuentra bloques de texto de varios párrafos. “Lo último que quiero ver en un currículum son probablemente bloques de texto. Cadenas interminables de texto que tienen muchas palabras vacías de contenido” confirma en un artículo para el medio CNBC.

En lugar de escribir tres o cuatro oraciones por cada apartado, lo mejor es sintetizar y ser concisos en la descripción de la experiencia. El resultado será mucho más impactante y se le ahorra tiempo al reclutador.

Si llega un punto en el que parece imposible sintetizar más, el experto reclutador que ahora lidera la agencia de reclutamiento Continuum, recomienda hacer uso de ChatGPT o alguna otra herramienta generativa de inteligencia artificial y pedirle que resuma todavía más ese apartado. Los resultados son sorprendentes y llaman la atención de los reclutadores.

Que su brevedad no te genere inquietud, el primer paso es llamar la atención del reclutador, luego ya tendrás ocasión de desarrollar los logros y experiencias en los siguientes pasos del proceso de selección, que habitualmente continúan con una entrevista personalizada con los candidatos. Ahí es donde el candidato debe mostrar su coherencia.

