Los consejos de un programador autodidacta para aprender rápido: evitar Google y los tutoriales de YouTube

Si no está en Google y nadie le ha hecho un tutorial en YouTube, es que probablemente no existe. Todos hemos buscado cómo hacer algoy hemos encontrado la forma de hacerlo en alguno de estos servicios de Alphabet. No importa sobre qué tema sea tu duda, la respuesta está ahí.

Sin embargo, tal y como denuncia un programador autodidacta desde su cuenta de Reddit, aunque Google y YouTube te ofrezca una respuesta, es probable que esa respuesta no sea la correcta, o al menos la más fiable.

Lo aprendí en un vídeo de YouTube

Es una expresión cada vez más común entre jóvenes (y no tan jóvenes). YouTube se ha convertido en una suerte de Wikipedia visual en la que aprender a resolver problemas puntuales tanto para el ámbito profesional, como para el personal o en los estudios.

Esa enorme variedad de respuestas a las dudas más insólitas crea una cierta dependencia de los conocimientos que se suben en forma de vídeo a YouTube o de tutoriales que luego aparecen en las búsquedas. El problema: que esos tutoriales pueden haber sido creados por estudiantes, por personas con conocimientos limitados en esa materia o ser directamente falsos.

El poder de Internet es que cualquiera puede compartir sus conocimientos con otros desde su casa. Ese también es su principal inconveniente porque cualquiera puede escribir un tutorial y, tal y como denuncia el programador en Reddit, muchos de ellos los han hecho aprendices o estudiantes sin un conocimiento profundo de la materia.

Además, el algoritmo de búsqueda de Google y de YouTube no premia el contenido más completo o el que ofrece una mejor solución, sino que se centra en el mejor optimizado para él. Eso lleva a que los contenidos más formativos y útiles no siempre aparecen en la búsqueda.

La inmediatez con la que se accede al contenido hace que quien debe aprender a resolver ese problema se quede únicamente con la solución superficial y no profundiza en los conocimientos necesarios. Es decir, se centra solo en solución o en cómo hacer algo, sin tener en cuenta las ramificaciones sobre el origen de por qué ha surgido el problema, cómo evitarlo en el futuro o como aplicar esa solución a otros casos.

Ventajas de aprender de una fuente sólida

Según publica Genbeta, el programador autodidacta afirmaba que, por su experiencia, la documentación oficial es la fuente de información más sólida para aprender sobre una materia o lenguaje de programación.

Tal y como argumentaba el programador desde Reddit, la información oficial procede directamente del creador del programa o del lenguaje, por lo que asegura estar siempre actualizada a las últimas funciones y no contendrá información errónea.

Además, la documentación oficial ofrece una visión global de la tecnología, por lo que permite escalar los conocimientos desde la base más elemental, a la resolución de problemas más complejos.

El acceso a esta información más completa, permite acceder al conocimiento desde una perspectiva más amplia, no solo centrada en cómo hacer algo determinado, lo que permite un proceso de aprendizaje y resolución de problemas más completo. A nivel profesional, este aprendizaje permitirá aplicar soluciones ya aprendidas a otros problemas el futuro, un proceso de resolución de problemas que ha servido a Bill Gates o a Jeff Bezos a prosperar en sus carreras.

Estrategias para aprender

Vaya por delante que todo esto no inhabilita a las búsquedas de Google o a YouTube como fuentes de información para aprender nuevas habilidades. De hecho, ver varios vídeos de YouTube puede servirte para familiarizarte con el problema y servir como acercamiento para comenzar.

Sin embargo, el programador conocido en Reddit como RockyBass, recomienda no quedarse solo con el aprendizaje que se muestra en esos vídeos o tutoriales, y aconseja reforzar esos conocimientos acudiendo a la documentación oficial para descubrir por qué ha funcionado esa solución, si hay una alternativa más rápida o mejor y, sobre todo, qué ha provocado ese problema.

El método de aprendizaje Feynman sugiere que, además de aprender a hacer algo, es recomendable ponerlo en práctica en distintos escenarios, con el fin de abordar la resolución desde distintos ángulos. Esta práctica afianzará los conocimientos en esa materia y atajará la dependencia de los tutoriales de Google y YouTube capacitándote para encontrar las soluciones por ti mismo en el futuro.

