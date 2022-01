Las 55 páginas no tan conocidas para aprender algo nuevo

Internet está lleno de páginas de sobra conocidas en las que podemos realizar gran cantidad de cursos online, incluso con certificados oficiales. Pero más allá de las páginas más populares también puedes encontrar otros pequeños rincones donde aprender cosas nuevas en la red, no mediante largos cursos sino a base de pequeñas píldoras diarias.

Hoy te proponemos un recopilatorio con varias de estas páginas no tan conocidas. Quizá no sean las que todos venís buscando y os conocéis de memoria, pero no dejan de ser alternativas con las que aprender mediante microcursos creados por usuarios y profesionales, a base de aplicaciones que dosifican tus píldoras de conocimiento día a día, e incluso otras que tiran de la práctica y la gamificación para ampliar tus conocimientos.

Microcursos en español

Memrise: Se trata de una plataforma a la que puedes entrar por su web o por sus aplicaciones para Android e iOS. Tiene una gran cantidad de cursos, tanto de idiomas como otras materias, y te permite marcarte objetivos diarios dependiendo del tiempo que tengas para dedicarle al curso. Depende del tiempo invertido en cada materia ganarás más o menos puntos con los que escalar en el ranking del curso.

Platzi: Es un portal que quiere emular la experiencia de ir a clase, pero a distancia. Te permite recibir formación en streaming sobre programación, diseño, marketing o creación de startups, y se apoya con un recomendable canal de YouTube.

Busuu: Habla un idioma dedicando tan solo diez minutos al día, esto es lo que te promete este portal mediante cursos completos con lecciones breves para poder consultar en los descansos del trabajo o durante los viajes, y con un sistema con el que serán usuarios nativos los que corrijan tus errores.

Code.org: Se trata de un portal en el que pretenden que cualquiera pueda aprender a programar. Tienen cursos para formar a profesores y que estos puedan enseñarle a sus alumnos, y otros para que los más jóvenes puedan aprender a base de modificar y hacer sus propias versiones de juegos como Flappy Bird o Minecraft.

Lingvist: Otra página para aprender un idioma aprendiendo palabras y frases estadísticamente relevantes y usadas a diario en todo el mundo. Incluye un algoritmo que analiza los progresos, averiguando qué retenemos más fácilmente y qué cosas tendemos a olvidar, y así ser más efectivo a la hora de enseñarnos adaptándose a nosotros.

Instructables: Una página en al que encontrar todo tipo de guías creadas por los propios usuarios. Con ellas podremos desde aprender a cocinar cookies hasta cómo construir un edificio, puesto que tiene todo tipo de temáticas para los amantes de la creación. La página está casi toda en inglés, pero si sabes buscar encontrarás muchas guías en español.

KeepCoding: Esta plataforma de pago nace con el objetivo de ser una “boutique de formación" online, enfocada en el desarrollo mobile para formar Full Stack Developers.

DKA: Una plataforma con cientos de cursos gratis en español, orientados a la formación profesional. Tiene todo tipo de temáticas, desde alimentación o artes gráficas hasta electrónica o estética.

Metriplica: Una completa web con la que aprenderemos en castellano todos los secretos de la analítica web.

MiriadaX: Una pequeña web con una buena cantidad de cursos en español, y con la posibilidad de pagar por obtener certificados al terminarlos. Tienes incluso cursos de universidades españolas.

Microcursos en inglés

Alison: Una página en la que encontrar algunos de los cursos gratuitos en línea publicados por los mejores editores del mundo. Hay incluso cursos con los que obtendrás un diploma o certificado. Te puedes registrar para acceder gratis a más de 750.000 de ellos y hacer un seguimiento de tu progreso para crear tu propio perfil de estudiante.

Highbrow: Es un servicio que te manda emails a diario proponiéndote minicursos de 10 días repartido en lecciones de 5 minutos cada una para que puedas realizarlos independientemente del tiempo que tengas. También tiene una plataforma web con una catálogo de decenas de cursos de varias temáticas diferentes.

Degreed: Tiene propuestas para empresas o para usuarios domésticos. En el segundo caso te ofrece una plataforma de aprendizaje a la que acceder gratis y desde cualquier sitio, permitiéndote especializarte en temas concretos. Lo más curioso de la aplicación es que te crea gráficas con tus conocimientos para saber cuales son tus puntos fuertes y cuales los flacos.

Peer 2 Peer University: El concepto del P2P llevado al aprendizaje. Una página en la que compartir nuestros conocimientos y aprender de los de los demás mediante un sistema igual que el de los cursos online.

Code School: Es un portal de aprendizaje especialmente diseñado para ayudarte a aprender a programar... programando. Según vayas completando retos irás ganando puntos, y con ellos subirás de nivel y estarás mejor posicionado en el ranking general de los estudiantes. Todo ello mediante varios cursos para múltiples lenguajes de programación.

Wibit: Una plataforma en la que puedes encontrar videotutoriales para aprender desde cero varios tipos de lenguajes de programación, como C, C++, Objective-C, ?# o Java.

Daily Bits Of: Otra página que quiere ayudarte a aprender cosas con pequeñas lecciones que podrás leer rápidamente y en cualquier sitio. Eliges un curso sobre la temática que mas te guste, y cada día te irán llegando pequeñas lecciones de cinco minutos sobre ese curso. Tienes todo tipo de temáticas, desde cursos de materias específicas hasta esas en las que aprender pequeñas curiosidades cada día.

Guides.co: Una página donde encontrar centenares de guías y tutoriales de todos los temas. También tiene un explorador por tags, de manera que puedas encontrar lo que mejor se ajuste a lo que quieras aprender, ya sea marketing, salud, fitness, diseño o tecnología. Podrás darle a Follow en tus cursos favoritos para estar al día de las nuevas lecciones.

Course Buffet: ¿Sabes esos comparadores de vuelos y de viajes? Pues esto es lo mismo aplicado a los cursos online. Buscas un tema sobre el que quieras aprender y podrás ver y comparar los cursos de esa temática que han publicado algunas de las páginas de cursos online más importantes de la red.

CreativeLive: Fotografía, diseño, música, etcétera. Esta página te ofrece una cuidadosa selección de más de 1.500 cursos para aprender algo nuevo de cualquier ámbito.

Future Learn: No es tan conocida como otras alternativas, pero se trata de una completa plataformas con todo tipo de cursos a realizar. Los hay de todas las temáticas, y pueden ser gratuitos o de pago. Con algunos de ellos incluso se puede obtener un certificado al terminarlos, aunque todos están en inglés.

Datamonkey: Vale, saber programación o a fabricar todo tipo de artilugios está bien, pero sigue habiendo mucha gente que simplemente quiere aprender a manejar datos para su trabajo. Esta web ofrece todo tipo de cursos para aprender a utilizar Excel y SQL.

Lingualia: Es una página que mezcla aprendizaje de idiomas y conceptos de red social. Te permite hablar con nativos para que te enseñen a entender y comprender su idioma natal.

engVid: Una sencilla plataforma gratuita en la que puedes aprender ingles a través de más de 900 lecciones en vídeo, todas ellas por supuesto en inglés, con pizarras y todo lo que necesites.

Aprende algo nuevo cada día en español

Freerice: Una curiosa web que mezcla aprendizaje con acción social. Es una página con pequeños tests para mejorar tu vocabulario, y por cada pregunta que respondas correctamente se donarán 10 gramos de arroz al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.

HiNative: Es una de las mayores comunidades de idiomas que hay en la actualidad a través del móvil. Podremos preguntar cualquier tipo de pregunta sobre gramática, pronunciación, escritura y demás para encontrar una solución de forma personalizada. De igual manera, podremos contestar dudas de personas de forma directa.

Aprende algo nuevo cada día en inglés

Instanerd: Un curioso método con el que intentar aprender una cosa nueva cada día. Simplemente entras en la web, le das a Start y te muestra una anécdota o artículo con el que aprender algo nuevo. Puedes seguir avanzando para ver nuevos artículos cuanto tiempo quieras.

Wikipedia's Daily Article List: Tan simple como sugiere el nombre de la web. Se trata de una lista de correos a la uno se apunta para que cada día le llegue un enlace a la Wikipedia para poder aprender algo nuevo.

Now I Know: Las listas de correo siguen gozando de buena salud, y esta es una en la que te puedes apuntar para que cada día te envíe pequeñas notas de conocimientos. Sí, cada día recibirás un artículo en tu correo para aprender todo tipo de curiosidades.

Makezine: Si te gustan las manualidades esta es una página que no puedes dejar escapar. Se trata de una web con centenares de ideas, vídeos, proyectos DIY en formatos de vídeo o con artículos paso a paso. También tiene una tienda con todos los kits y materiales que vayas a poder necesitar en tus proyectos.

Curious: Una página de gamificación que te crea un perfil con tu cociente curioso. Después eliges si quieres aprender cosas nuevas durante 5, 10 o 15 minutos cada día e irás entrando para subir ese cociente con más de 25.000 lecciones sobre prácticamente cualquier tema. Según vayas aprendiendo irás creando un gráfico con los temas que más dominas.

RhinoSpike: Nos permitirá escuchar y colaborar en la creación de una base de datos de pronunciación de palabras. Pero al contrario que la antes mencionada, dispondremos de hasta 71 idiomas diferentes con 37.061 usuarios grabando la pronunciación de palabras. Perfecto para buscar dos palabras sueltas sobre las que tengas dudas, o para profundizar un poco más.

7Min: Se trata de una página de salud y ejercicio que promete ponerte en forma aunque sólo tengas 7 minutos al día. Ofrece todo tipo de trucos, consejos, rutinas y tutoriales para mejorar tu alimentación y estado de forma, todo ello en formato de artículo corto y rápido de leer.

One Month: Una página que nos reta a comprometernos a aprender algo nuevo relacionado con un mismo tema cada día durante todo un mes. Es una plataforma primeriza y dirigida a la programación, que de momento sólo tiene seis cursos, todos ellos destinados a aprender otros tantos lenguajes.

Drawspace: Una página que sirve para aprender a dibujar. En realidad, es una especie de academia online con múltiples cursos online, tanto gratuitos como de pago.

Otras webs y aplicaciones en español

Xataka Basics: En Xataka hemos decidido hacer todo un micromedio dedicado al aprendizaje. Está centrado en todos esos usuarios que no tienden grandes conocimientos tecnológicos, para que puedan aprender desde todos los trucos de las aplicaciones más utilizadas hasta otros conceptos un poco más complejos, todo ello explicado de una forma sencilla y entendible.

Mooc.es: Vale, todas estas páginas están muy bien, ¿pero hay alguna que sólo nos muestre los cursos en Español? Claro que sí, se llama Mooc.es y nos ayudará a buscar los MOOC en el idioma de Cervantes dentro de las mejores plataformas de aprendizaje.

Forocoches: Aunque normalmente se le conoce por ser un nido de trolls, en Forocoches también puedes encontrarte con hilos de lo más instructivos. Prestale especial atención a sus plataformas oficiales, puesto que puedes encontrártelas desde sobre la Raspberry Pi hasta otras dedicadas a los cursos sobre programación.

Flowkey: Una página web para aprender a tocar el piano. Una vez elegida la canción que quieres aprender a tocar la pantalla se divide en dos: debajo aparece la partitura y encima verás la posición de las manos mientras se toca la canción. Cuando practicas tú, la aplicación utiliza el micrófono de tu PC para saber si estás tocando o no la nota correcta.

DKA: Una plataforma en español en la que ofrecen varios cursos en formato de vídeo, y relacionados con una gran cantidad de temáticas.

CoffeeStramp: ¿Te acuerdas de chatroulette? Pues esto es básicamente lo mismo pero orientado a aprender un idioma concreto hablando con personas nativas. Te registras, indicas qué idioma quieres aprender y la página te enlaza automáticamente con una persona que sepa hablarlo para que practiques charlando. La web está en inglés, pero si sabes español puedes ayudar a otros como maestro.

CodeCombat: Una página que lleva la gamificación al extremo para enseñar a programar. Ofrece lecciones introductorias a diferentes lenguajes y conceptos, todas ellas en formato de juego RPG. Los usuarios van metiendo código y viendo cómo lo que escriben afecta en tiempo real a su partida.

Aprendeaprogramar.com: Una completa comunidad en español con varios tutoriales para aprender a programar, y un foro dividido en lenguajes con el que recibirás la ayuda del resto de la comunidad.

Otras webs y aplicaciones en inglés

Reddit: Es una de las comunidades online del mundo, y entre sus subreddits te puedes encontrar con decenas de alternativas para aprender cosas nuevas. Por ejemplo sus clásicos Explain me like I'm 5 o "explícamelo como si tuviera cinco" (años), el Today I learned u "hoy he aprendido", y muchos otros más. La gran mayoría de comunidades son en inglés, y con escribir un término sobre el que quieras aprender deberían salirte varios subreddits, temas y tutoriales.

Lookmunk : Es el Google del aprendizaje online. Se trata de un buscador en el que introduces el nombre de la temática sobre la que quieres aprender, y que te muestra todas las páginas web y aplicaciones móviles con cursos y material de aprendizaje sobre esa temática.

Class Central: Un agregador de MOOC que revisa y lista para vosotros toda clase de cursos de calidad pertenecientes a las plataformas más importantes y a prestigiosas universidades como Stanford, MIT o Harvard.

Hackaday: Esta web ofrece consejos para hackear tu vida y hacerla un poco mejor y más productiva. Sólo 5 minutos al día es todo lo que hará falta para aprender nuevos consejos para mejorar la vida cotidiana.

Google Arts & Culture: Una página de Google destinada al arte, y que te permite aprender muchas cosas de obras famosas y no tan famosas. También tiene una aplicación móvil con algunos juegos incluidos.

Big Think: No es una plataforma de cursos, pero podría valer como tal. Se trata de una página en la que únicamente se ofrecen artículos y vídeos para enseñar cosas mediante tutoriales o reportajes explicativos.

Zidbits: Ofrece una gran colección de hechos divertidos, noticias extrañas y artículos sobre una variedad de temas, de manera que cada días puedas aprender algo nuevo de forma rápida y entretenida. Incluye una curiosa sección de ranking con Top-Tens de lo más variados.

Greatist: Se trata de una página especializada en servirte artículos, consejos y todo tipo de trucos para sentirte mejor en tu día a día. Tiene consejos de salud, nutrición o ejercicios, tanto en formato de artículos como en listas y vídeos.

LitLovers: Una página para que los amantes de la literatura puedan ir más allá. Ofrecen consejos y guías no sólo para libros, sino también para todos aquellos que quieren montarse su pequeño club de lectura.