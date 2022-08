"Yo llevo programando muchísimo tiempo y raro es el día que no aprendo algo": Brais Moure (@mouredev), programador y streamer

Brais Moure, también conocido como @mouredev en redes sociales y Twitch, es uno de los grandes exponentes en habla hispana del mundo de la programación. Brais, que trabaja como desarrollador Full-Stack freelance, nos acompañó la semana pasada en XTK, el programa de Xataka en Twitch, para hablar de programación, desarrollo, cómo iniciarse y algunos de los mitos que rodean a esta profesión tan en boga.

Entrevista a MoureDev en "XTK, el programa de Xataka" en Twitch

Nunca es tarde para aprender a programar

Durante la entrevista, Brais nos contó cómo se inició en el desarrollo de software (ahora está especializado en mobile) y su opinión sobre la formación en edades tempranas. El desarrollador opina que "se podría hacer más" y que, en su caso, no tuvo ninguna base de programación ni en el colegio ni el instituto. "Has estado estudiando oficialmente 14 años, prácticamente, para que nadie te hable de programación".

Es cierto que, poco a poco, empieza a hablarse cada vez más, "incluso a edades muy tempranas o alguna extraescolar, pero creo que aún no es lo habitual [...] y yo soy de las personas que creen que igual que las matemáticas, física, lengua o historia tienen que estar, la programación debe estar".

En lo referente a empezar a programar, Brais afirma que no hace falta un "ordenador carísimo para programar, te vale cualquier cacharro", que "no hay edad" (de hecho, afirma que hay gente de 12 años programando mejor que él y que personas que con 50 años lo han cambiado todo y han conseguido su primer trabajo de desarrollador) y que, afortunadamente, ahora hay muchas opciones para aprender a nuestro ritmo sin que ello suponga pasar necesariamente por la universidad o un ciclo.

"Lo único que necesitamos es tiempo y, sobre todo, el gran consejo, paciencia", asegura Moure. "Esta no es una profesión que se aprenda en una tarde, no es una profesión que se aprenda en un mes. Yo llevo programando muchísimo tiempo y raro es el día que no aprendo algo y raro es el día que no me equivoco 500 veces".

Para Brais, la programación es una de las mejores profesiones, en tanto que hay menos paro, buenos sueldos, permite cambiar de profesión y seguir evolucionando. Sobre los salarios, MoureDev cuenta que en España, para profesionales con cinco, seis o siete años de experiencia, podemos hablar de 50 o 60.000 euros. "Se nos va la olla, pero eso es una realidad".

