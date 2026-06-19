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Ya es oficial: Philips Hue renueva su ecosistema con nuevas lámparas inmersivas para el televisor y bombillas compatibles con Matter

Además, sus nuevos módulos de interruptores acaban con uno de los principales problemas de iluminación inteligente en cualquier hogar conectado

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Fran León

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Si tienes luces inteligentes en casa, seguro que has vivido este drama doméstico: configuras la escena de iluminación perfecta para ver una película, alguien entra en la habitación, pulsa el interruptor físico de la pared y desconfigura la bombilla del ecosistema. Adiós conectividad, adiós automatizaciones y vuelta a empezar.

Sin embargo, la novedad que Philips Hue acaba de lanzar pretende acabar con esto. Se trata del nuevo Mired Wall Switch Module (o módulo para interruptores de pared cableado). Hasta ahora, las versiones anteriores de estos módulos funcionaban con pilas, lo que obligaba a desmontar el mecanismo cada cierto tiempo para cambiarlas.

Philips Hue - Módulo de interruptor de pared

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Pero esto es algo que cambia con este nuevo módulo, ya que va directamente cableado a la corriente. Con ello mantiene las bombillas siempre alimentadas y conectadas, independientemente de si alguien apaga la luz desde la pared. Al pulsar el interruptor físico, el sistema no corta la electricidad de la bombilla, sino que envía una orden digital para apagarla o activar la última escena seleccionada.

Junto a esta novedad, la marca también ha lanzado los interruptores Wired On/Off y Wired Dimmer. Estos componentes permiten integrar lámparas tradicionales no inteligentes dentro de la app Philips Hue, permitiendo así regular su intensidad o encenderlas junto al resto de bombillas inteligentes de la casa.

Más inmersión para la tele y soporte para Matter

Philips Hue

El resto de la renovación del catálogo de Philips Hue se divide en dos tipos de productos muy interesantes:

  • Lámparas de mesa y de pie Philips Hue Play: que ofrecen iluminación ambiental y de entretenimiento. Están diseñadas específicamente para colocarlas junto al televisor o el PC y sincronizarse con películas, música o videojuegos (mediante la Hue Sync Box o sus apps dedicadas), proyectando efectos dinámicos en la pared (al más puro estilo de las teles con Ambilight) para mejorar la inmersión.
Philips Hue Play Bañador de pared inteligente

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Philips Hue Play Lámpara de Pie

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  • Bombillas de tipo vela de última generación: las clásicas bombillas decorativas para lámparas de mesa o apliques reciben un lavado de cara técnico. Ahora incorporan tecnología de luz diurna de espectro completo (para imitar la luz natural desde el amanecer hasta la noche) y, lo más importante, ganan compatibilidad nativa con Matter, el estándar que facilita su integración con cualquier plataforma de hogar digital (Apple Homekit, Google Home o Alexa) sin depender exclusivamente de su bridge.
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