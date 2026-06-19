Un solo programador, mecánicas sencillas, gráficos cutres e interfaz de Paint. Y lleva ganados diez millones en una semana

Personajes que son monigotes genéricos, asépticos hasta lo experimental, elementos en los decorados que parecen salidos de una librería gratuita para aprendices de programación, una interfaz que ha renunciado por completo a cualquier atisbo de diseño o usabilidad y que parece salida de una aplicación tipo 'Paint'... 'Meccha Chameleon' lleva, no obstante casi diez millones de dólares ganados en una semana en Steam, y el único motivo no es su precio extremadamente reducido.

Los hitos. El pasado 9 de junio el desarrollador japonés lemorion_1224 lanzó el juego en Steam a un precio de solo 4,99 dólares. Hoy lleva más de dos millones de unidades vendidas, es decir, que ha ingresado unos diez millones de dólares. Descontando el 30% que se queda Valve, el desarrollador ha sacado 6,9 millones en menos de una semana. Y todo es obra de este programador en solitario, en aproximadamente dos meses.

Cómo se juega. La mecánica central de 'Meccha Chameleon' es sencilla: al comenzar cada ronda, unos jugadores se esconden y otros los buscan. La diferencia con otros juegos de escondite es que los que se ocultan pueden pintarse a sí mismos para mimetizarse con el entorno, como hacen los camaleones (a veces con hilarantes resultados que los creadores de contenido están explotando a fondo). Cuanto más elaborado el camuflaje, más difícil de detectar será el jugador. Es decir, entra en juego la habilidad para replicar el patrón de un papel pintado o de un cuadro. Los menos habilidosos con el pincel tienen otra opción: buscar rincones oscuros del mapa donde un camuflaje uniforme sea suficiente.

El precedente. El juego recoge ideas de 'Prop Hunt', un modo que nació en el mítico y muy de culto 'Garry's Mod', y que después se incorporó a franquicias como 'Call of Duty'. La mecánica es la misma: algunos jugadores empiezan como cazadores, los camaleones se esconden, y los que son descubiertos pasan al bando contrario. Se puede activar una opción con la que los escondidos silban cada cierto tiempo para dar pistas sobre su posición. Lo que tiene de original esta nueva iteración de la idea es la capa de pintura que permite un camuflaje más efectivo.

Pero... ¿quién es Lemorion_1224? Desde luego, no un recién llegado. Este desarrollador llevaba años experimentando con mecánicas de escondite dentro de 'Fortnite Creative', la plataforma de desarrollo integrada en 'Fortnite' que permite publicar modos propios y acumular jugadores sin coste. Entre estos hay un juego donde los jugadores se esconden haciéndose extremadamente delgados y otro donde se disfrazan de NPCs. Lemorion_1224 también ha experimentado con mecánicas inspiradas en 'Dead by Daylight' y 'Peak'. 'Meccha Chameleon' es, por eso, el destilado de varios años de pruebas.

Lo friendslop. Meccha Chameleon pertenece a lo que en los últimos años se ha dado en llamar "friendslop": juegos baratos, con un acabado visual muy sencillo, incluso cutre, pensados para jugar en grupo y compartir en redes sociales. Es decir, juegos como 'Peak', 'Lethal Company' o 'REPO'. El denominador común es el precio (por debajo de los seis dólares en la mayoría de casos), el potencial viral y un planteamiento que se puede explicara en treinta segundos.

Pero decir que 'Meccha Chameleon' es parte de una tendencia viral es hacerlo de menos: tuvo un pico de 200.000 jugadores simultáneos, algo que muchos AAA no alcanzan nunca. 'Meccha Chameleon' es otro de los muy triunfales éxitos del medio que nos recuerdan que cuestiones como los gráficos o la pulcritud técnica son aspectos completamente accesorios para generar diversión.

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