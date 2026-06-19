Reservas de GTA VI: cuándo empiezan y qué sabemos sobre su precio

Vamos a decirte la información que ya sabemos sobre cuándo podrás empezar a reservar el GTA VI, que probablemente sea uno de los juegos más esperados de los últimos años. Rockstar ya ha anunciado la fecha en la que comenzarán estas reservas, anuncio que ha llegado junto a la portada del juego.

Todavía no tenemos toda la información sobre el juego, y faltan aspectos como el precio final, aunque ya sabemos cuándo será anunciado. Mientras, aprovecharemos para decirte lo que sabemos sobre el lanzamiento.

Cuándo se puede reservar el GTA VI

Las reservas del GTA VI empiezan el 25 de junio. Será a partir de ese día cuando ya puedas pre-comprar el juego. Por lo tanto, ya queda menos de una semana para que puedas empezar a asegurarte el tener el juego el día del lanzamiento.

Eso sí, debes saber que de momento las reservas son para la versión digital del juego. Todavía no hay fecha para el inicio de las reservas de la versión física. Recuerda que el lanzamiento oficial del juego tendrá lugar el 19 de noviembre de 2026.

Qué sabemos del precio del GTA VI

Todavía no tenemos un precio oficial para este juego, aunque este probablemente se desvele el mismo día que comiencen las reservas. Aun así, es de esperar que haya distintas ediciones del juego cuando empiecen a permitirse las reservas físicas, por lo que podría haber también diferentes precios.

Lleva tiempo rumoreándose y especulándose con la posiblidad de que Rockstar podría ser la primera empresa en romper la barrera de los 100 dólares/euros con el precio de este juego, pero todavía tendremos que esperar un poco más para saberlo.

En Xataka Basics | Cómo crear juegos educativos usando inteligencia artificial