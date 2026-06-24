La edición física de 'GTA VI' no tendrá disco y vendrá con un código. Lo triste es que ha dejado de sorprender

'GTA VI' está calentando motores. Tras el segundo tráiler mostrado a mediados del año pasado, Rockstar se ha mantenido en un silencio casi sepulcral. Tras un nuevo retraso que llevó el lanzamiento al 19 de noviembre de este año, los mensajes no han llegado ni con cuentagotas, pero este 25 de junio se abren las reservas y van a poner a funcionar la máquina del marketing a plena potencia.

Eso nos está permitiendo conocer novedades como nuevas (e impresionantes) capturas, el precio de 'GTA VI' y, sobre todo, el temor para muchos usuarios: la versión física de 'Grand Theft Auto VI' no incluirá el disco.

Es algo que ya ni sorprende.

El 'GTA VI' físico de Schrödinger

Aunque aún esperamos el lanzamiento del tercer tráiler del juego, que se estima llegará para acompañar la apertura del periodo de reservas, Rockstar no ha querido hacerse de rogar y ha ido adelantando algunos detalles. Para empezar, una avalancha de capturas que reconfirman que el juego es de los más ambiciosos de esta generación de consolas.

Porque 'GTA VI' es un juego que la compañía lleva años cocinando, es su primer título para la actual generación de consolas y se nota que los parches de 'Red Dead Redemption 2' para PS5 y Xbox Series X les han permitido conocer las máquinas para sacar todo el jugo posible.

Visualmente, 'GTA VI' va a ser una chaladura

Cuanto más ambicioso se es con el apartado visual, técnico y el tamaño del propio juego, más complicado es condensar el producto en un disco, y con 'GTA VI' se confirma que no tendrá una edición física real. Antes de entrar a valorar, aquí va lo que ha anunciado Rockstar:

"Los jugadores que reserven las versiones digitales de Grand Theft Auto VI podrán comenzar la precarga el 12 de noviembre, para asegurarse de poder jugar en el lanzamiento, el 19 de noviembre. La versión física de Grand Theft Auto VI incluirá un código de descarga dentro de la caja y estará disponible a partir del 12 de noviembre para permitir la precarga."

Que los juegos en físico no son juegos en físico es algo que, por desgracia, ha dejado de ser una excepción. Las Game Key Card de Nintendo Switch 2 van de frente: no son un juego en formato físico. Los juegos que son un 'Code in a box' tampoco lo son, aunque ese código venga en una caja, y la de 'GTA VI' pertenecerá a ese segundo grupo.

Esto, que lleva siendo décadas así en el mundo del PC, no estaba tan extendido en juegos de consolas (al margen de Nintendo Switch, donde ya aparecieron unos cuantos), y parece que 'GTA VI' será tan grande, o tendrá tan poco sentido en su versión 1.0 física, que no les merece la pena ponerse a "imprimir" discos.

Y, como jugador que ama el formato físico porque no es una simple licencia de uso que las compañías pueden quitarte de tu cuenta cuando consideran que ya no debes tener eso por lo que has pagado, la decisión de que no exista un 'GTA VI' en formato físico es tan triste como... curioso.

Curioso porque reservar no tiene sentido más allá de si quieres esa caja con la portada, ya que no te vas a quedar sin juego el día de lanzamiento porque, en esencia, esta versión física es una versión digital. Tan digital como la que podrás comprar en la tienda online de Xbox y PlayStation.

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El giro de acabar con la segunda mano

De hecho, incluso en el caso de que 'GTA VI' cupiera en un Blu Ray (o en dos, que no pasa nada por meterlo en dos, 'Final Fantasy VII Rebirth', 'Cyberpunk 2077' o el propio 'Red Dead Redemption 2' de Rockstar vienen en dos discos), para la compañía tiene todo el sentido que el juego sea un código y no un Blu-Ray.

Si todo se cumple, y si sale como Rockstar espera, 'GTA VI' va a ser el juego generacional de la misma forma que lo fueron 'San Andreas' o 'GTA V'. Es ese juego a vender una cantidad obscena de unidades y, haciendo que no exista un 'GTA VI' físico, Rockstar se asegura que todo el que lo quiera tenga que comprárselo a ellos.

Si compro el juego, me lo paso y se lo dejo a un amigo, somos dos los que lo hemos jugado, pero Rockstar sólo ha visto una venta. Lo mismo si lo vendo a una tienda de segunda mano en la que, para más inri, es la tienda la que se lleva el beneficio. Si no hay disco, tanto mi amigo como yo tendremos que comprar el juego, y ahí Rockstar ve dos ventas.

Ah, sí, el precio de 'GTA VI': 80 euros para la versión normal, 100 para la 'Ultimate'.

El mal actual de los juegos en formato físico

Uno de los males que tiene la actual industria del videojuego es que muchos lanzamientos en formato físico no son, realmente, un formato físico. Vienen en caja, vienen con un Blu-Ray, pero ese Blu-Ray de 100 GB sólo cuenta con unos pocos megas de información. Lo que ese disco tiene en su interior es el código, la llave que se comunica con la tienda y que te da acceso a la descarga del juego.

No va anclado a tu cuenta (si lo revendes, esa otra persona podrá volver a descargar el juego), pero tienes que jugar con el disco metido sí o sí y, dentro de x años, cuando cierren tiendas o servidores, sólo tendrás un bonito pisapapeles.

Resumiendo: si hoy enciendo mi PS1, mi PS2 o mi PS3, puedo jugar a mi copia de 'Final Fantasy VII' en formato físico. Cuando dentro de 20 años encienda mi PS5, como Microsoft lo haya retirado, las licencias hayan caducado o lo que sea, no podré jugar a 'Doom The Dark Ages' en disco.

Es por ello que han aparecido iniciativas como la de Stop Killing Games que buscan evitar que las compañías puedan retirar juegos que tenemos instalados. También la web Does It Play? en la que los usuarios reportan el estado de las versiones físicas en los videojuegos.

Pero, en el caso de 'GTA VI', esto último no es necesario porque, como decimos, directamente nos están diciendo que la caja del juego es un trozo de plástico que contiene un código (este sí anclado a nuestra cuenta, por lo que no se puede revender una vez lo hemos jugado).

Y en el fondo todo esto da igual, es una simple "queja" por parte de un amante de los videojuegos en un formato que permite que los usuarios los poseamos. Porque la realidad es que, sea un código o no, 'GTA VI' está llamado a vender a espuertas.

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