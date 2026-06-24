Ya es oficial: 'GTA VI' llegará en varias ediciones y ya sabemos sus precios

¿Cuánto va a costar 'Grand Theft Auto VI'? Esta es la pregunta que más nos hemos repetido en los últimos meses los que esperamos el lanzamiento de Rockstar, uno que será el más importante de los últimos años. Ya sabemos que el período de reserva se abre justo mañana, 25 de junio, aunque quedaba por resolver la duda del precio. Y ya lo sabemos: partirá de los 79,99 dólares.

Precios y diferentes versiones de 'GTA VI'

Vamos a sintetizar lo más importante que debes saber antes de reservar el juego, que llegará, de lanzamiento, únicamente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Lo primero es que, como ha anunciado la propia Rockstar, la reserva arrancará a las 00:00 hora local de mañana, 25 de junio. Justo en ese momento tendremos la oportunidad de reservar una de las dos ediciones en las que llegará el juego: una edición estándar (que es la que costará los 79,99 dólares) y una especial llamada 'Ultimate Edition', que costará 99,99 dólares, como explican nuestros compañeros de 3DJuegos.

¿Y qué diferencias hay entre ambas versiones? La 'Ultimate Edition' incluye varios incentivos que son exclusivos de esta edición. Hay un poco de todo: desde vehículos, armas y una colección de ropa a ciertos locales que solo podremos visitar si compramos dicha edición. Estos locales incluyen un salón de tatuaje o una selección de coches clásicos que podremos personalizar. No incluye acceso anticipado al juego.

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Ambas ediciones llegarán el 19 de noviembre, aunque podremos pre-descargar e instalar el juego a partir del 12 de noviembre. De esta forma, cuando sean las 00:00 del día de lanzamiento, podremos empezar a jugar sin tener que esperar a la descarga (que, presumiblemente, será muy grande). Hay que tener en cuenta que la versión física del juego vendrá sin disco, sino que únicamente traerá un código de descarga.

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Imágenes | Rockstar

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