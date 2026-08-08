Las tarjetas gráficas con 16 GB de VRAM ya son las más populares entre los jugadores de Steam. Justo cuando los precios aprietan

Por primera vez en la historia de la encuesta de hardware de Steam, las tarjetas gráficas con 16 GB de memoria han superado a las de 8 GB como configuración más habitual entre los jugadores de PC. Los juegos AAA y los motores gráficos se están volviendo cada vez más exquisitos y hambrientos de memoria, una tendencia que se lleva gestando durante años y que desde luego no ayuda, sobre todo en un contexto en el que la escasez de componentes está torciendo el panorama tecnológico.

Más VRAM, por favor. Tener 8 GB de VRAM se ha considerado generalmente suficiente para la mayoría de juegos, siendo el estándar mínimo razonable para jugar en PC. Pero los juegos actuales exigen cada vez más memoria de vídeo, sobre todo por el uso generalizado del trazado de rayos y de texturas más pesadas. Y claro, cuando una tarjeta se queda corta de VRAM el rendimiento se resiente aunque el resto del hardware sea potente.

En detalle. Según el informe de Steam para julio, las GPU con 16 GB alcanzan el 25,90% de los usuarios, por delante del 25,32% que registran las de 8 GB. Las configuraciones con 16 GB de VRAM aumentaron en 1,4% respecto a junio, mientras que los 8 GB perdieron 0,32 puntos. La diferencia es pequeña, pero apreciable y, sobre todo, simbólica. Tal y como apuntaban desde Notebookcheck en su momento, hace un año, solo el 6,8% de los usuarios de Steam tenía una tarjeta con 16 GB. La cifra casi se multiplica por cuatro en solo un año.

Desglose de todas las configuraciones de VRAM de los usuarios que participan en la encuesta de Steam. Imagen: Valve

Y más núcleos en procesadores. Videocardz destaca además que julio ha traído otro cruce histórico en las CPU, pues las de ocho núcleos (27,85% de cuota de usuarios) han adelantado a las de seis núcleos (27,52%). Un cambio impulsado, en buena parte, por el gran éxito de los chips X3D de AMD orientados a gaming.

Matices. Por otro lado, tal y como bien apuntan en Neowin, si se suman todas las configuraciones por debajo de 16 GB, estas siguen representando el 62,89% de los usuarios de Steam, así que la mayoría de jugadores todavía no ha dado el salto. Además, los datos varían según el sistema operativo. Y es que tal y como mencionan desde Videocardz, si se mira solo a los usuarios de Windows, los 8 GB de VRAM siguen siendo mayoritarios, con un 33,20%, frente al 27,85% en CPUs de seis núcleos que aún lidera en ese segmento. La cifra global que ha cruzado el umbral incluye también macOS y Linux, lo que explica parte de la diferencia.

En cuanto a modelos concretos, la NVIDIA GeForce RTX 3060 continúa siendo la tarjeta más usada en Steam, aunque la RTX 5070 le pisa los talones y sigue escalando posiciones.

Y ahora qué. El motivo por el que muchos jugadores no se han pasado ya a los 16 GB no es solo cuestión de preferencia, sino de precio. A pesar de que las tarjetas gráficas todavía se mantienen más o menos estables en precio (siguen siendo caras, no nos vamos a engañar), la crisis de memoria RAM está encareciendo precisamente las tarjetas con más capacidad, las que en teoría ofrecen mayor recorrido de futuro.

Según TechRadar, Nvidia habría comunicado a sus socios fabricantes subidas en el coste de la memoria GDDR6 y GDDR7, y que en mercados como Corea del Sur los precios de la serie RTX 50 ya han subido hasta un 30%. AMD, por su parte, ha advertido de que la segunda mitad de 2026 será complicada para los precios de sus GPUs.

El panorama no es bueno, pues justo cuando más jugadores entienden que necesitan más VRAM para que sus juegos funcionen bien (al menos aquellos con más portento técnico), comprar gráficas se está volviendo más caro. Y, según las previsiones del sector, la crisis de memoria no ha tocado techo todavía, con analistas que apuntan a que 2027 podría ser uno de los peores años para los precios de los componentes. Por eso igual no son pocos los que se plantean en dar el salto a un equipo más potente antes de que la cosa se vuelva peor. Veremos en qué queda todo esto.

Imagen de portada | ELLA DON

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