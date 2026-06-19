Asus Rog Xbox Ally, eReaders y más: las mejores ofertas de tecnología antes del Prime Day de Amazon en nuestro Cazando Gangas

Queda muy poco para que Amazon celebre su Prime Day 2026, y se nota. Tanto la propia Amazon como otras tiendas como MediaMarkt o Fnac han lanzado un enorme surtido de ofertas a través de diversas campañas. Por este motivo, en el nuevo Cazando Gangas vamos a repasar los mejores chollos que hay disponibles ahora mismo.

HBO Max desde 65 euros, una nueva oferta en la plataforma de streaming a elegir entre las suscripciones Estándar y Prémium.

desde 65 euros, una nueva oferta en la plataforma de streaming a elegir entre las suscripciones Estándar y Prémium. Samsung Galaxy Book4 por 577,69 euros, un ordenador portátil con Windows 11 Home preinstalado.

por 577,69 euros, un ordenador portátil con Windows 11 Home preinstalado. Asus Rog Xbox Ally por 499 euros, un PC consolizado bastante atractivo por su actual relación calidad-precio.

por 499 euros, un PC consolizado bastante atractivo por su actual relación calidad-precio. Nintendo Switch 2 por 479 euros, la consola con el videojuego 'Pokémon Pokopia'.

por 479 euros, la consola con el videojuego 'Pokémon Pokopia'. Woxter Scriba 195 por 56,94 euros, un eReader compacto que es ideal para devorar libros en casa o fuera de ella.

HBO Max

Pese a no ser una oferta en tecnología, la nueva promoción de HBO Max es lo suficientemente atractiva como para obviarla. Esta semana la plataforma de streaming ha anunciado que dos de sus tres suscripciones han bajado de precio, siempre que se pague de forma anual:

HBO Max Estándar por 65 euros (antes 109 euros):

Disponible en dos dispositivos a la vez.

Resolución Full HD.

30 descargas.

HBO Max Prémium por 95 euros (antes 159 euros):

Disponible en cuatro dispositivos a la vez.

Resolución 4K UHD y Dolby Atmos en contenido compatible.

100 descargas.

La suscripción Básica con anuncios no entra dentro de esta promoción y se mantiene por 69,90 euros habituales. Evidentemente, si pensabas suscribirte ahora mismo anualmente, la mejor opción es la suscripción Estándar en lugar de la Básica con anuncios porque sale más barata, salvo que busques las características que únicamente trae la suscripción Prémium.

HBO Max - Suscripción Estándar o Prémium PVP en HBO Max — 65,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Galaxy Book4

Fnac ha dado comienzo a su campaña Ahórrate el IVA, y hay ofertas bastante buenas. Una de ellas la tiene el Samsung Galaxy Book4, que se queda por 577,69 euros en lugar de 849,90 euros. Se trata de un ordenador portátil con pantalla de 15,6 pulgadas, resolución Full HD y Windows 11 Home preinstalado. Además, viene con 16 GB de RAM, 512 GB de SSD y procesador Intel Core i7-1355U.

Asus Rog Xbox Ally

Ahora que la Steam Deck ha subido de precio, uno de los PC consolizados con mejor relación calidad-precio es el Asus Rog Xbox Ally, sobre todo ahora que está de oferta por 499 euros en MediaMarkt. Se trata de un modelo con pantalla de siete pulgadas, resolución Full HD, tasa de refresco de 120 Hz, Windows 11 Home preinstalado y 512 GB de almacenamiento interno.

Nintendo Switch 2

En cambio, si quieres dar el salto a la generación actual de Nintendo, la Switch 2 vuelve a estar disponible en MediaMarkt con el pack que incluye 'Pokémon Pokopia'. Cuesta 479 euros en total y para seleccionar este pack hay que darle al botón "Comprar pack" en la tienda de MediaMarkt.

La consola por sí misma tiene un precio de 469 euros, por lo que aprovechando el pack el videojuego sale únicamente por 10 euros.

Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia PVP en MediaMarkt — 479,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Woxter Scriba 195

Es muy probable que durante el Prime Day 2026 de Amazon veamos ofertas en dispositivos Kindle, pero si no quieres esperar y, sobre todo, buscas un eReader muy económico, la misma tienda ahora mismo tiene el Woxter Scriba 195 por 56,94 euros (antes 99 euros). No tiene pantalla táctil, sino botones, su pantalla es de seis pulgadas e incluye ranura para tarjetas microSD de hasta 32 GB.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | HBO, Samsung, Asus, Nintendo, Woxter

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